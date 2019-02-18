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Часть Сухумского и Гулрыпшского районов осталась без света из-за электроаварии

© Sputnik / Сергей Мальгавко
В Абхазии
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Авария на высоковольтной линии Тамыш-Кодор 110 кВт произошла примерно в 10:00.

СУХУМ, 18 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Центральная часть Сухума, Синоп, поселок Дранда, Агудзера, Баслат, Цабал и часть Уарчи остались без света из-за аварии на высоковольтной линии Тамыш-Кодор 110 кВт, рассказал в интервью Sputnik главный инженер РУП "Черноморэнерго" Рамин Зингишвили.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"В районе Тамыша  произошла авария, но повреждения пока что найти не могут, бригада находится на обходе. Самая главная задача на данный момент – найти повреждение, и мы его устраним, просто найти его немного сложно, нужно искать аварийный участок в лесистой местности", – объяснил главный инженер.

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По словам Зингишвили, подача электроэнергии будет восстановлена после того, как рабочая бригада найдет поврежденный участок. После этого повреждение будет исправлено в течение часа.

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Теги:
Черноморэнерго


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