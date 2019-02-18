Погружение в недра: абхазской нефти еще нет, но кое-что уже на поверхности

О том, стоит ли добывать нефть в Абхазии, что может получить от этого государство и какие есть коррупционные риски, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Есть ли смысл?

На повестку расширенного заседания профильного комитета Народного Собрания был вынесен вопрос о предоставлении права компаниям "Роснефть" и "АпсныОйл" на разработку, разведку и добычу углеводородного сырья на территории Абхазии. Дискуссия вышла за рамки обозначенной темы.

Председатель комитета Астамур Тарба сообщил коллегам, что полученные по запросу документы о работе нефтедобывающих компаний в стране, не дали исчерпывающих ответов. Для разъяснений в Парламент пригласили действующих и бывших руководителей министерств и ведомств, экологов и геологов. Пришли не все.

Целесообразность заключенных договоров и экологические риски попросили прокомментировать премьер-министра республики Валерия Бганба.

© Sputnik / Бадри Есиава Добыча нефти в Абхазии стала предметом разговора в Общественной палате

Бганба в тот период был спикером Парламента V созыва. Он подтвердил, что тогда была создана комиссия, которой предстояло получить ответы на вопросы об экологической безопасности и экономическом эффекте добычи нефти в Абхазии. Внятные, резонные ответы, по его словам, так и не прозвучали. Говоря с позиции своей нынешней должности, премьер-министр подчеркнул, что подписанные договоры с нефтедобывающими компаниями должны быть выполнены государством, а экологические службы должны мониторить ситуацию.

Депутатов волновало, обладает ли республика возможностями предотвратить или же эффективно отреагировать, к примеру, на разлив нефти. Глава правительства ответил, что этой задачей в первую очередь должны заниматься сами компании, и они несут ответственность в случае подобных инцидентов. Премьер пояснил, что компании будут обязаны возместить ущерб, и соглашение может быть расторгнуто, если их деятельность не будет соответствовать нормам экологической безопасности.

Депутат Астамур Тарба выразил сомнения в состоятельности "АпсныОйл". По его данным, предприятие не обладает финансовыми средствами, которые могли бы пойти на предотвращение сопутствующих рисков на начальных этапах, и члены комиссии хотели бы встретиться с представителями "АспныОйл" для более детального изучения вопроса.

Дбар о мониторинге "Роснефтью" шельфа в Абхазии: экологии приносит только пользу>>

Этот вопрос, по мнению Бганба, лучше адресовать тем, кто разрабатывал договор, в котором, считает он, наверняка все эти моменты были учтены.

Хронология событий

Руководитель Администрации президента Беслан Барциц пришел на встречу с тремя папками. В них были документы, отражающие хронологию событий, связанных с взаимоотношениями правительства страны и нефтяных компаний, а также деловая переписка.

Началу темы добычи нефти в Абхазии, по его словам, положило соглашение о сотрудничестве между Министерством экономики республики и "Роснефтью" в мае 2009 года. Право на проведение геологического изучения, разведку и добычу углеводородного сырья российская компания получили по распоряжению правительства Абхазии в апреле 2013 года. Подписанные на тот момент лицензионные условия с тех пор не были изменены, но в 2015 и 2017 годах сроки на проведение геологоразведочных работ продлили.

Необходимость в пролонгации, отметил Барциц, у "Роснефти" возникла в связи с тем, что Парламент прошлого созыва занялся изучением этого вопроса, и нефтяная компания взяла паузу для того, чтобы дождаться решения Народного Собрания, но она так этого и не дождалась.

Соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи углеводорода в Абхазии между правительством страны и "Независимой нефтегазовой компанией" было подписано в 2014 году.

"Прошу обратить внимание, что в соглашении было уже прописано то, что оператором выступает специально созданное общество с ограниченной ответственностью "АпсныОйл". После этого в мае 2014 года выходит следующее распоряжение о предоставлении "АпсныОйл" права на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на территории Очамчырского, Ткуарчалского, Галского районов и в акватории Черного моря", - сказал Беслан Барциц и заявил о готовности предоставить все копии документов и писем депутатам.

Просьба о продлении сроков лицензии на проведение геологической разведки со стороны руководителей "АспныОйл", также была связана с работой парламентской комиссии, как и в случае с "Роснефтью".

Какими запасами углеводородов обладает Абхазия, пока неизвестно, но депутаты Парламента поинтересовались, насколько в этих договорах отражены интересы республики. Если быть точнее, какая будет в этом доля государства.

© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK Хаджимба о добыче нефти: стоять с "ведром" у каждой скважины не получится

"Ввиду отсутствия соглашения о разделе продукции, это должно регулироваться отдельным законом. За этот период времени, я никого в этом не обвиняю, можно было разработать закон, на который можно было бы сослаться и, исходя из требований этого законодательства, применять подобный подход к добытой продукции", - отметил Барциц и добавил, что по действующему законодательству ставка варьируется от 15% до 25%.

Если депутаты примут такой закон, то у Абхазии появится право пересмотра договоров с нефтяными компаниями.

Примерные расчеты

Примерные экономические расчеты все же существуют. Экс-министр экономики Абхазии Давид Ирадян рассказал, что "Роснефть" в 2010 году презентовала результаты поисково-оценочных работ и были заявлены объемы добычи нефти на шельфе в пределах двух миллионов тонн в год.

"Естественно, это были всего лишь предположения. Но, исходя из срока отработки месторождений в 40 лет, получалось, что после того как скважина выйдет на проектную мощность, там предполагалось добывать около двух миллионов тонн нефти в год", - сказал Ирадян и подчеркнул, что это неподтвержденные прогнозы.

Он объяснил, что прогнозы нефтяников строились на объемах резервуаров в море, в которых не обязательно содержится именно нефть. В расчет разового платежа взяли два миллиона тонн углеводорода, что в денежном эквиваленте, при нынешних ценах и минимальных налоговых ставках на эту деятельность (15% - ред.) Абхазия может заработать около шести миллиардов рублей в год. Это без учета других видов налогов, таких как налог на имущество и с заработной платы.

Бывший депутат Народного Собрания Кан Кварчия рассматривает вопрос добычи нефти в Абхазии с другой стороны. Он уверен, что для начала необходимо разобраться, надо республике это или нет, и решать это должен народ. Он высказался против подписанных договоров с нефтяными компаниями в том виде, в каком они действуют сейчас.

С учетом экологических, экономических и политических рисков, по мнению Кварчия, абхазское государство не должно довольствоваться только разовыми платежами от добычи нефти, а должно настаивать на разделе продукции.

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба уточнил, что соглашение о разделе продукции – это всеобъемлющий международный документ, после подписания которого любые изменения в законодательстве не будут распространяться на него.

"То есть если завтра уже будут какие-то иные условия, мы уже ничего поменять не сможем", - сказал он.

От зарплат до нефти: президент Абхазии рассказал об итогах 2018 года>>

Министр добавил, что в соответствии с законом об инвестиционной деятельности Абхазии, если тот или иной проект попадает в перечень преференциальных инвестпроектов, то на него также не распространяются иные законодательные изменения, ухудшающие экономическую составляющую.

"На сегодняшний день эти проекты не включены в перечень преференциальных проектов. Это говорит о том, что у нас руки развязаны, в хорошем смысле этого слова. Если бы Министерство экономики в свое время не сделало бы это, никакие изменения уже не распространялись бы", - отметил Ардзинба.

Подозрения в коррупции

Депутат Народного Собрания Алмас Джапуа заявил, что уже четыре года занимается изучением вопроса добычи нефти в Абхазии, ситуации с нефтяными компаниями и заключенными договорами. Он уверен, что собранной информации достаточно для обращения в Генпрокуратуру Абхазии. При этом он оговорился, что все его предположения основаны на косвенных уликах и презумпцию невиновности пока в Абхазии никто не отменял.

"В 2014 году президентом Александром Анквабом и главой правительства Леонидом Лакербая были подписаны договоры с некой компанией "АпсныОйл". На тот момент можно было определить, что основной учредитель находится в офшорах – на Кипре. Мое предположение заключается в том, что эта некая коррупционная схема, организованная этими господами, в том числе Александром Анкваб. Это мое предположение, которое должна проверить Генпрокуратура", - заявил Джапуа.

AP Photo Кровавый путь нефти: чем может обернуться борьба за черное золото

Депутат уверен, что по договору ни один литр нефти не принадлежит государству. Еще один признак коррупционной составляющей Джапуа углядел в том факте, что экс-министр экономики страны стал гендиректором "АпсныОйл".

Более того, Алмас Джапуа назвал Александра Анкваба главным лоббистом в Парламенте вопроса добычи нефти на территории республики.

"Мы поехали в село Окум, где обнаружили активные работы на участке нефтедобычи. Еще одно подтверждение того, что это лицо (Александр Анкваб - ред.) является бенефициаром "АпсныОйл", заключается в том, что работы на окумской скважине проводит не какая-то российская компания, а Гудаутское ДРСУ-1, главный учредитель близкий друг и бизнес-партнер Александра Золотинсковича (Анкваб – ред.) Леван Тужба", - сказал Джапуа.

Депутаты обратили внимание Джапуа на серьезность предъявленных обвинений, напомнив, что если такие высказывания будут не обоснованы, то могут повлечь уголовную ответственность.

Александр Анкваб отреагировал на заявление коллеги по Народному Собранию короткими тезисами.

"Я слишком уважительно отношусь к данной аудитории, чтобы позволить себе некоторые невежливые вещи, которые напрашиваются. Второе – нелепости невозможно комментировать. И третье – мне тоже очень интересно помочь будущей комиссии в поиске истины. Я достаточно информированный человек, мне известны все тонкости и нюансы возникновения этой темы, готов поделиться с парламентской комиссией", - сказал Анкваб.

Депутаты Парламента Абхазии приняли решение создать специальную комиссию, которой предстоит исследовать все вопросы предоставления права на разработку, разведку и добычу углеводородного сырья на территории республики и в ее акватории.