Три золота и четыре серебра: абхазские боксеры выступили в Донецке

XI Международный турнир по боксу, посвященный 31 годовщине создания Донецкого спортивного клуба любителей бокса "Золотые перчатки", проходил с 13 по 16 февраля.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские боксеры завоевали три золотые и четыре серебряные медали на Международном турнире по боксу в Донецке, сказал в интервью Sputnik тренер спортсменов Беслан Адлейба.

Первые места заняли: Айнар Джопуа в весовой категории 64 килограмма среди спортсменов 2001-2002 годов рождения, Нестор Джанба в весовой категории 38,5 килограмма среди боксеров 2003-2004 годов рождения и Алик Мельниченко в той же весовой категории победил боксеров 2007-2008 годов рождения.

Вторых мест удостоились четыре боксера из Абхазии: Рустам Трапизонян - весовая категория 50 килограммов, Ашот Джидарян - 54 килограмма, Алмас Адлейба - 54 килограмма среди спортсменов 2003-2004 годов рождения. Владимир Ходжикян в весовой категории 75 килограммов занял второе место, где выступали боксеры 2001-2002 годов рождения.

"В турнире приняли участие семеро спортсменов из Абхазии и выступили довольно успешно. Соревнования были очень конкурентными, в них принимали участие боксеры из Нагорного Карабаха, Южной Осетии, ЛНР, ДНР, Абхазии", - отметил Беслан Адлейба.

© Foto / Беслан Адлейба XI Международный турнир по боксу, посвященный 31-й годовщине создания Донецкого спортивного клуба любителей бокса "Золотые перчатки"

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Победителям турнира присваивали звания кандидатов в мастера спорта, рассказал тренер.

"Среди наших спортсменов практически все заболели простудой, но тем не менее проявили волевые качества. У Айнара Джопуа в день финала была температура, я даже думал не выставлять его, но за пару часов он как-то пришел в себя, вышел и победил", - говорит Адлейба.

Тренеры положительно оценивают выступление абхазских боксеров на турнире в Донецке. "Наши ребята молодцы, выигрывать турнир в таких непростых условиях дорогого стоит", - отметил тренер.

© Foto / Беслан Адлейба XI Международный турнир по боксу, посвященный 31-й годовщине создания Донецкого спортивного клуба любителей бокса "Золотые перчатки"

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В XI Международном турнире по боксу, посвященном 31 годовщине создания Донецкого спортивного клуба любителей бокса "Золотые перчатки", приняли участие 138 спортсменов от 12 до 20 лет из ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии, Нагорно-Карабахской Республики.