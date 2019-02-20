Движение без напряжения: как в Сухуме встали троллейбусы

О том, как жители столицы приняли новость, что ежедневно с 11:00 до 14:00 в республике будут отключать электричество и что происходило, когда электротранспорт внезапно замер посреди маршрутов, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Да будет свет © Sputnik / Томас Тхайцук Больницы Абхазии подготовились к отключениям света, но не все

Неприятная весть о том, что в Абхазии ежедневно будут отключать электричество с 11:00 до 14:00 появилась вечером 19 февраля. Такое решение было принято, чтобы избежать полной остановки ИнгурГЭС, где уровень воды стремительно снижается. О трехчасовом отключении знали, но готовы к нему не были. Самая людная остановка находится в районе Центрального рынка в Сухуме. Троллейбус там стоял, но пассажиров предусмотрительно не брал на борт. 11 часов еще не было, но водитель ждал отключения.

Люди к ситуации отнеслись спокойно, хотя альтернатива в виде более дорогих маршрутных такси позитива в них не вселяла.

"Я еду на Старый поселок, для меня отключение электричества не представляет большой проблемы, так как не каждый день пользуюсь общественным транспортом. Ничего страшного, были времена похуже, переживем и это", - был оптимистичен пассажир Валерий Лолуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Троллейбус в Сухуме

Посреди пути

До 11 часов оставалось 20 минут. Отправились на Новый район, на одной из остановок было очень много людей. Пассажир Зурик выступил с гневным спичем, комментируя близящееся отключение электричества.

"Вы говорите уровень воды упал на ИнгурГЭС, а вы посмотрите насколько мы рационально используем наше электричество, целые улицы в дневное время освещены, кто должен за этим следить?", - вопрошал он.

Ему троллейбус нравится не только потому что дешево, как признался Зурик, в маршрутке "мало воздуха".

"В троллейбусе просторно, меньше людей, мне в нем удобно передвигаться", - заявил пассажир.

Троллейбус подъехал, водитель торопил - до отключения света оставалось недолго. Тронувшись с места и проехав несколько сот метров "рогатый" затих и остановился. В ситуации было мало веселого, но пассажиры не утратили силы духа. Кто-то даже пошутил, что передвигаться пешком будет еще дешевле и значительно полезнее. Шутника поддержали не все.

"Я в основном езжу на троллейбусе, потому, что пенсия всего 500 рублей и добавлять наверняка не будут. Мы очень хотим, чтобы пенсию добавили, на что нам жить, сейчас и хлеб подорожал", - сокрушалась Татьяна Шевченко. Спустя несколько минут подъехал автобус, который и подхватил застрявших.

Водитель троллейбуса Альма Гогия говорит, что временное отключение света сказалось на поведении пассажиров.

"Многие люди извиняются, что не могу заплатить пять рублей и сходят с троллейбуса, у таких ни то что просить, хочется им дать денег, чтобы они смогли обратно доехать до дома", - сказал он.

К 19 февраля 2019 года общая прогнозируемая, суммарная выработка ИнгурГЭС и Перепадной ГЭС-1 до начала паводка в марте-апреле составит 310 миллионов киловатт-часов. Прогнозируемое потребление Абхазии в этот период составит 366 миллионов киловатт-часов. Дефицит электроэнергии до начала паводка составит 56 миллионов киловатт-часов, сообщала ранее пресс-служба энергокомпании.