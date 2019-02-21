День в музее: тайны и история дома Дмитрия Гулиа

О том, какие эксклюзивные экспонаты хранятся в музее, что в нем искали мародеры и какие личные тайны "живут" в доме абхазского писателя и этнографа Дмитрия Гулиа, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

"Одинокий" дом

В 2019 году в Абхазии отмечают 145 лет со дня рождения писателя, поэта, этнографа, автора первого абхазского алфавита и первой книги на абхазском языке Дмитрия Гулиа. Дом-музей Гулиа "моложе" его бывшего владельца на целый век, в этом году ему исполнится всего 45 лет.

"Садитесь, сейчас я вам все подробно расскажу и покажу", - приглашает главный научный сотрудник Заира Кокоскир, которая в музее работает с 1977 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дом-музей Дмитрия Гулиа

По словам Заиры, гости в музее нынче - редкое явление, в основном заходят одиночки, которых неожиданно застал дождь, и группы школьников.

"А раньше музей был первым местом, куда приглашали иностранные делегации и гостей. Сейчас их водят в Обезьяний питомник, вот так вот", - сетует она.

До 1974 года в доме жила семья Дмитрия Гулиа, по решению правительства Абхазии им была предоставлена квартира в центре Сухума, а здание стало музеем. Внешний облик практически не изменился. В двухэтажном строении пять комнат, все они посвящены творчеству и научным трудам писателя. В коллекции музея более восьми тысяч экспонатов.

"Все они в основном были переданы музею семьей Дмитрия Гулиа", - объясняет Заира.

Потерянный эксклюзив и "первая" история Абхазии

Начинаем экскурсию с первого зала. Здесь собраны копии первого абхазского алфавита и оригиналы рукописей писателя. Раньше это была детская комната, в ней жили Георгий, Татьяна и Владимир Гулиа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дом-музей Дмитрия Гулиа

"А вот это тоже оригинал. Это письма, воспоминания писателя о махаджирстве. Тогда ему было всего четыре года, но некоторые события все же остались в его памяти", - рассказывает экскурсовод.

В этом же зале в витрине висят бурка и ахтырпа (башлык – ред.). Я уже обрадовалась интересной находке, но Заира развеяла мой энтузиазм. Оказалось, это всего лишь копия настоящей бурки Дмитрия Гулиа. Оригинал был украден грузинскими солдатами во время Отечественной войны народа Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Копия настоящей бурки Дмитрия Гулиа

По словам научного сотрудника, во время войны, на удивление, сохранились практически все экспонаты. Хотя грузины несколько раз входили в дом и проводили "ревизию".

"Почти все ценные экспонаты сохранились. Украли только старый телевизор, коврик и вот эту бурку с ахтырпа. Хотя мы находились здесь только до ноября 1992 года, дальше было опасно. Но Татьяна Гулиа приходила сюда каждый день, сидела и охраняла экспонаты", - объяснила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дом-музей Дмитрия Гулиа

То, что не украли грузины, досталось мародерам после войны. Из коллекции музея исчезли серебряные табакерки, трубки, эксклюзивные шкатулки и авторские ручки.

Возвращаемся к экспонатам. Мое внимание привлекло рукописное свидетельство, написанное на имя Дмитрия Гулиа. Почерк не разобрать.

© Sputnik / Томас Тхайцук Свидетельство о том, что климат в Гори не подходит Дмитрию Иосифовичу

"А, это действительно интересная вещь, это свидетельство о том, что климат в Гори не подходит Дмитрию Иосифовичу. Когда он окончил Сухумскую горскую школу, он поступил в Закавказскую учительскую семинарию в Гори, но проучился в ней всего четыре месяца, потому что заболел тифом. А когда он выздоровел, то хотел восстановиться в семинарии, но его уже не приняли. И как раз в этой справке и написали, что якобы ему не подходит климат. Больше он не восстановился", - рассказала Заира.

© Sputnik / Томас Тхайцук Стихи и частушки

В этой же комнате выставлены впервые переведенные на абхазский язык Евангелие и История Абхазии и, конечно, первая книга на абхазском языке "Стихи и частушки" 1912 года. Спустя несколько месяцев поэт выпустил известный сборник стихов "Любовная переписка юноши и девушки".

© Sputnik / Томас Тхайцук Евангелие

Музей богат и фотоархивом. На черно-белых фотографиях молодой Дмитрий Гулиа в картузе и строгом пальто. Так должны были выглядеть преподаватели Сухумской учительской семинарии. Под фотографией авторская цитата писателя: "Днем он учил других, а вечером учился сам".

"А вот семейная фотография. Елена Андреевна и Дмитрий Иосифович после свадьбы. Здесь ей всего 16 лет, а ему где-то 37", - уточняет научный сотрудник.

© Foto / Дом-музей Дмитрия Гулия Елена Андреевна и Дмитрий Иосифович после свадьбы

Мало кто знает, но брак с Еленой Гулиа был для писателя не первым. Первой женой Дмитрия Гулиа была девушка из села Джгярда - Сандия Чхеидзе. Но вскоре после их брака она умерла.

"Это произошло после родов. Она родила мальчика, на дворе было очень холодно, но женщины решили все же выкупать малыша и роженицу. В ту же ночь у нее и у ребенка поднялась высокая температура, и они ушли из жизни", – рассказала Заира.

Первые гости

Переходим в третий зал. Здесь под стеклом хранится первая проза писателя "Под чужим небом", написанная в 1918 году. Рядом наброски перевода на русский.

"Он пытался перевести роман, но остановился. В рукописях он писал, что при переводе весь колорит языка теряется. Но впоследствии роман все же был переведен и успешно", - отметила экскурсовод.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проза "Под чужим небом"

Здесь тоже можно увидеть фотографии, но уже не семейные. В третьем зале на фото запечатлены гости музея – Александр Твардовский, Константин Симонов, Расул Гамзатов, Омар Бегуаа, Евгений Долматовский и даже иностранные писатели Джон Пристли, Луи Арагон, Мирко Ковач и многие другие.

Со многими гостями Заире посчастливилось познакомиться лично. Но больше всего ей запомнилась первая экскурсия. 27-летнему экскурсоводу-новичку было доверено встретить гостей из дипломатического корпуса МИД СССР.

"Но я не знала, кто именно едет. Мне сказали, что приезжают гости, на этом все", - вспоминает она.

Гостей Заира провела в первый зал и принялась рассказывать об истории абхазского алфавита и первых книгах на языке. Но никакого интереса на лице дипломатов не было.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазский алфавит

"Я им смотрю в глаза, а реакции никакой, понимаете. Тут-то я и стала нервничать, и сердце забилось чаще", - улыбается Заира.

Эмоций не появилось ни во втором, ни в третьем зале. Голос экскурсовода стал дрожать, "раскачать" дипломатов не помогла даже любовная лирика Гулиа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кабинет Дмитрия Гулиа

"Тогда я вышла в коридор и стала себя успокаивать, но все равно ничего не вышло. А гости уже спустились в кабинет к директору. Она у них спрашивает, как все прошло, и они отвечают: "Великолепный музей, а главное – великолепно была проведена экскурсия!" Представляете, а мне это стоило половины жизни", - рассказала она.

Рабочая атмосфера

Под воспоминания Заиры спускаемся вниз. На первом этаже находится кабинет Дмитрия Гулиа. Именно здесь создавались многие известные произведения писателя.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рабочее место Дмитрия Гулиа

Большой деревянный стол писателя создает рабочую атмосферу. Здесь и любимые папиросы Гулиа "Казбек", табакерки, ручка, членский билет Союза Советских писателей СССР, подписанный Максимом Горьким, и даже дисковый телефон, который все еще работает. На спинке стула висит алабашьа (трость – ред.), на тумбочке советский патефон.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дисковый телефон

"Тут он работал днем и ночью. Причем, дети никогда не вмешивались в процесс работы и не мешали ему", - добавила Заира.

© Sputnik / Томас Тхайцук Папиросы Дмитрия Гулиа "Казбек"

Самый ценный экспонат кабинета – личная библиотека Дмитрия Гулиа. В ней хранится первая книга по истории Абхазии на абхазском языке 1925 года, учебники по этнографии и фольклористике, рассказы и очерки российских писателей и даже исландские саги.

Одна из самых старых и ценных книг в коллекции - "Фауст" Гете, издание 1899 года. Огромная книга с иллюстрациями уже давно утратила первоначальный вид - переплет стерт, края страниц разорваны. На развороте надпись "Дорогому папе, от Жоры".

© Sputnik / Томас Тхайцук Книга "Фауст" Гете из коллекции Гулиа

"Его сын Георгий привез ему книгу из Москвы в 1938 году. Обычно мы ее никому не открываем, потому что она уже в плохом состоянии", - объяснила Заира.

С верхней полки Заира достает еще один раритет. Небольшое издание стихотворения "Партия", которое было написано в 1960-е годы и переведено на 43 языка мира.

"Стих был посвящен Коммунистической партии и был отмечен как одно из лучших произведений в СССР", - добавила она.

Отзывы и жалобы

Экскурсия длилась больше часа. Но даже после этого Заира и ее коллеги не хотели отпускать. Из архива они достали книгу отзывов. Здесь оставляли свои пожелания и делились впечатлениями туристы из России, Украины, Финляндии, Хорватии, Греции, Англии и даже Кубы. Таких книг за 45 лет накопилось 5 штук.

"К юбилею мы надеемся, что выпустят сборник со всеми пожеланиями и отзывами. Он сейчас как раз в печати, надеемся, что успеем", - рассказала Заира.

Свои пожелания и замечания есть и у самих сотрудников музея. С 1911 года в доме ни разу не делали капитальный ремонт. Стены на втором этаже уже дают трещины, впрочем, как и крыша. Окна пропускают ветра и сырость, которые портят экспонаты.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дом-музей Дмитрия Гулиа

"Обещают нас включить в Инвестиционную программу на 2020-2022 годы. Мы готовы ждать, если действительно что-то будет", - с надеждой сказали сотрудники.