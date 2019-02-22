Отключения электричества наносят ущерб "Черноморэнерго", но другого выхода нет

Электроэнергию выключают по всей Абхазии на три часа с 20 февраля из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС.

СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Отключения прекратятся, как только начнется переток электроэнергии в Абхазию из России, заявил в эфире АГТРК гендиректор "Черноморэнерго" Аслан Басария.

Энергетик отметил, что временные отключения доставляют неудобства не только населению республики, но и наносят ущерб энергосистеме страны. По его словам, "остывшие" за три часа агрегаты при подаче напряжения испытывают высокие нагрузки, что приводит к авариям.

"Когда под такой серьезной нагрузкой включается все оборудование, иногда выходят из строя те или иные электротехнические агрегаты", - объяснил гендиректор.

Он напомнил, что мера эта вынужденная из-за критически низкого уровня воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС, и другого выхода нет. Басария призвал всех абонентов экономить электроэнергию. При ежедневных трехчасовых отключениях на всей территории Абхазии, по его данным, удается сэкономить около 1 миллиона 200 киловатт-часов.

"Бесспорно, мы понимаем, что население испытывает определенные неудобства, но чем больше мы сэкономим электроэнергии, тем быстрее мы пройдем этот период", - отметил он.

На сегодняшний день приток воды в Джаварское водохранилище составляет 25 кубометров в секунду. Этого недостаточно, подчеркнул Басария и добавил, что ситуация могла бы измениться, если приток был бы в пределах 50-70 кубометров воды в секунду.

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ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина, высота которой 272 метра, и водохранилище, вместимостью более одного миллиарда кубометров воды — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт.