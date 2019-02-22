Опубликован рейтинг самых дешевых для отдыха стран: Абхазия в пятерке лидеров

При составлении рейтинга эксперты брали во внимание цену перелета двоих взрослых, стоимость проживания в отеле или арендованной квартире, питание в кафе и ресторанах, расходы на транспорт и развлечения.

CУХУМ, 22 фев - Sputnik. В рейтинг стран, где в этом году можно недорого провести двухнедельный отпуск, вошли не только Абхазия, Беларусь и Молдавия, но и экзотические государства - Индия, Непал, Марокко, Индонезия и Танзания, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Skyscanner.

Возглавили рейтинг бюджетного отдыха страны ближнего зарубежья: Беларусь, Молдова, Абхазия, Армения и Грузия.

© Sputnik / Малкин Счастливчики из Коврова: семейная пара из России выиграла путевку в Абхазию

Кроме того, в рейтинге оказались сразу девять экзотических направлений. Самым дешевым среди них стала Индия. Тур на двоих туда обойдется путешественникам всего на 32 доллара дороже, чем в Грузию (1594 долларов против 1562 долларов).

Готовь бронь зимой: изменятся ли цены на летний отдых в Абхазии>>

Дороже выйдет путешествие в Африку – стоимость двухнедельного отдыха в Марокко составит около 1962 долларов на двоих.

Абхазия на втором месте в списке самых популярных стран у российских туристов>>

Также в рейтинг доступной экзотики вошли Вьетнам (1980 долларов) и Шри-Ланка (2072 доллара), оказавшиеся дешевле Хорватии и Греции. Еще в список попали Индонезия (2201 доллар), Таиланд (2266 долларов), Тунис (2400 долларов) и Танзания (2704 доллара).