Проблемы системы: парламент проведет расследование работы "Черноморэнерго"

СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Постановление "О парламентском расследовании в сфере электроэнергетики и деятельности РУП "Черноморэнерго" приняли депутаты Народного Cобрания Абхазии в пятницу 22 февраля.

Председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр отметила, что обсуждение проблем энергосистемы Абхазии проходило бурно.

"На основании того, что Парламент не услышал аргументированные ответы на заданные нами вопросы, комитет пришел к выводу о необходимости создания комиссии по расследованию деятельности "Черноморэнерго", – сказала Смыр.

Спикер Валерий Кварчия подчеркнул, что проверкой деятельности "Черноморэнерго" занимается Контрольная палата, и предложил коллегам дать возможность закончить эту работу.

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По словам исполняющего обязанности председателя Контрольной палаты Зураба Отырба, проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия планировалось завершить к концу февраля 2019 года, но поступило заявление от аудиторов о том, что они к установленным срокам не успевают и просят продлить работу еще на месяц. Он пояснил, что объем проверки очень большой, охватывает три последних года деятельности "Черноморэнерго".

Депутаты возразили на это тем, что парламентская комиссия не планирует проверять финансово-хозяйственную деятельность предприятия, речь идет о проблемах в энергетике страны.

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"Этот вопрос возник после постановления Кабинета Министров о запрете "майнеров" (добывающие криптовалюту – ред.), но сейчас лично у нас возникают также вопросы по отключению электроэнергии, что приостанавливает работу ряда организаций. Нас сильно беспокоит вопрос о перетоке электроэнергии из России. Мы не собираемся расследовать финансово-хозяйственную часть", - уточнил депутат Дмитрий Дбар.

Представители профильного комитета подчеркнули, что в "Черноморэнерго" поддержали создание такой комиссии и выразили готовность оказать содействие в ее работе.

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В комиссию, которую возглавил Алмас Джапуа, вошли 11 депутатов Народного Собрания и независимые эксперты. На парламентское расследование отвели три месяца.

Правительство Абхазии приняло решение о запрете на территории республики майнинг криптовалют в конце 2018 года из-за высокой нагрузки на энергосистему страны. "Черноморэнерго" заявляло, что были выявлены и отключены от электроснабжения 15 майнинговых ферм, общее потребление которых достигло 8950 киловатт-часов.

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