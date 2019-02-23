Спектакль на границе: зачем жители Грузии оплакивали родственника с того берега

На одном из грузинских интернет-ресурсов 20 февраля появилась информация о том, что российские пограничники не пустили родственников усопшего жителя Галского района на территорию Абхазии.

СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Глава Галского района Тимур Надарая назвал провокацией действия граждан Грузии, которые заявили, что их не пустили на территорию Абхазии на похороны усопшего родственника.

Граждане Грузии пытались попасть на территорию Абхазии по мосту, расположенному в селе Бгоура, где ранее работал один из пунктов пропуска, который был закрыт около двух лет назад. Гроб с телом усопшего перенесли к перекрытому мосту, а родственники оплакивали его с сопредельной территории.

"Данный случай имел место в селе Бгоура (бывшая вторая Отобая – ред.). Я думаю, что это спланированная провокация. Если мы говорим о праве на свободное передвижение, в соответствии с декларацией прав человека, то подавляющее большинство граждан Абхазии такого права не имеют", - подчеркнул глава Галского района Тимур Надарая.

Глава приграничного района напомнил, что в 2016 году Парламент Абхазии принял закон о порядке въезда и выезда в страну. В соответствии с указанным законом происходит процедура оформления граждан иностранных государств как признающих, так и не признающих независимость Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Граждане Грузии арестованы в Абхазии за незаконное пересечение границы

"Граждане Грузии, постоянно не проживающие на территории Абхазии, должны въезжать через государственную границу по реке Ингур, предварительно оформив визу. Визу могут оформить и их родственники, если такие есть на территории Абхазии, они могут обратиться к консулу. Можно также оформить визу через интернет, находясь в любой точке мира. Нужно зайти на сайт МИДа Абхазии и в течение десяти дней они получат ответ, разрешено им въехать в Абхазию или отказано", - проинформировал Надарая.

Надарая подчеркнул, что родственники умершего жителя Галского района должны были оформить визу в соответствии с правилами и только потом въезжать.

"То, что было до 2016 года, когда жители Грузии могли переходить реку вброд, нарушая государственную границу, когда у нас не было визового режима с Грузией, и людей пускали по пропускам, такого не будет, мы приходим к порядку", - заявил глава района.

Он добавил, что жители Грузии не признают существование границы и считают, что российские пограничники находятся в Абхазии незаконно. Тимур Надарая также привел примеры работы государственных границ в постконфликтное время.

© Sputnik Роберт Джопуа Жители Гала потребовали открыть границу

"После геноцида армян 1915 года между Турцией и Арменией в течение более ста лет ни в одном месте и ни в каких целях нет пропускного пункта. Более 25 лет нет ни одного пункта пропуска между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, можно привести много таких примеров", - сказал он.

Граждане Грузии, постоянно проживающие на территории Галского района, имеют право пересекать границу без виз.

"Они могут с семи часов утра и до 19:00 пересечь границу без визы по упрощенной схеме. Совсем другое дело - граждане Грузии, которые живут в Грузии и у которых нет вида на жительство в Абхазии", - заметил Надарая.

Появившаяся информация на грузинском интернет-ресурсе направлена на дискредитацию Абхазии, уверен глава района.

"Это сделано для того, чтобы показать всему миру, будто нет пропускных пунктов и нет возможности переходить границу. На самом деле действуют два контрольно-пропускных пункта на Ингуре и в селе Аберкыт", - говорит он.

Трапш о мирных намерениях нового президента Грузии: предвыборная риторика>>

Когда Абхазия пошла на закрытие КПП, руководство НАТО обратилось к республике, напомнил он.

"Чем они так озабочены? Чем больше контрольно-пропускных пунктов, тем легче засылать к нам диверсантов, доставлять к нам контрабанду. Из существовавших шести контрольно-пропускных пунктов четыре были закрыты, два КПП продолжают работать", - резюмировал Надарая.

Свою оценку случившемуся на границе дал министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

"Я не думаю, что данная акция, о которой идет речь, связана с какой-то спровоцированной политической акцией", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

© Sputnik / Илья Питалев Жителя Грузии задержали за незаконный переход границы с Абхазией

Он напомнил, что существуют правила перехода государственной границы по реке Ингур, и все об этом знают.

"Может быть, какие-то эмоциональные чувства заставили людей прийти туда и устроить эти показные сцены, но такой категории граждан, которые имеют необходимость перейти границу по гуманитарным вопросам, мы всегда идем навстречу", - подчеркнул Кове.

Поэтому для главы МИД Абхазии остается загадкой, для чего нужно было устраивать "спектакль".

Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба, давая оценку случившемуся на границе, заметил, что эта ситуация не заслуживает большого внимания.

"Дело в том, что существует государственная граница, где есть определенные правила, которые закреплены законодательством. Люди с сопредельной территории должны уважать эти правила. Им нужно было говорить, нарушены их права в рамках законодательства или нет, уверен, что не нарушены", - говорит он.

Информация, которая появилась в грузинском СМИ направлена не на жителей Абхазии, а на западные страны, считает Килба.

"Я не думаю, что это привлечет какое-то внимание, так как театрализованность события налицо. Если смотреть, к примеру, с позиции Запада, либеральной его части, то они в первую очередь спросят: "А что говорит законодательство?" - сказал Мухамед Килба.

Премьер-министр о карантине на Ингуре: режим перехода границы могут пересмотреть>>

По его мнению, акция, устроенная на границе с Грузией, не что иное, как провокация со стороны жителей сопредельной страны.