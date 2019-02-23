Sputnik получил семь премий конкурсов Союза журналистов Абхазии

СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия получило семь дипломов конкурсов, которые проводил Союз журналистов, имена победителей были объявлены на торжественном вечере в субботу 23 февраля.

Творческие конкурсы проходили под эгидой Союза журналистов, Национального Банка, Торгово-промышленной палаты, Народного Собрания и Министерства по репатриации. Конкурсы проводились в нескольких номинациях: телевидение, печать, информационное агентство, радио. Дипломы вручались лауреатам первой, второй, третьей премии, также были специальные премии.

В конкурсе Союза журналистов "Лучшая журналистская работа, посвященная 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии", информационному агентству Sputnik Абхазия вручили специальный диплом за проект "413 дней", посвященный 25-летию Победы.

© Sputnik Руководитель информационного агентства Sputnik Руслан Бганба во время вручения премий Союза журналистов Абхазии

Корреспондент Sputnik Асмат Цвижба стала лауреатом второй премии конкурса Министерства по репатриации за очерк "Кадир Тванба: в Абхазии моя муза всегда со мной". Корреспондент Сария Кварацхелия стала лауреатом специальной премии от Народного Собрания за цикл репортажей, посвященных героям Отечественной войны народа Абхазии.

© Sputnik Корреспондент информационного агентства Sputnik Асмат Цвижба во время вручения премий Союза журналистов Абхазии

Лауреатами специальной премии от Национального банка Абхазии стали ведущие радио Sputnik Абхазия Лиана Эбжноу (за интервью "Признав Абхазию, Россия вышла из навязанной Западом игры), журналисты Бадри Есиава и Бадрак Авидзба за цикл репортажей, посвященных героям Отечественной войны народа Абхазии.

© Sputnik Корреспондент информационного агентства Sputnik Бадри Есиава во время вручения премий Союза журналистов Абхазии

Специальную премию от Министерства репатриации получила ведущая радио Sputnik Белла Кварчия также за цикл репортажей, посвященных героям Отечественной войны народа Абхазии.

Первой премии от Национального банка удостоились журналист телекомпании "Абаза-ТВ" Надежда Боровикова за серию репортажей об абхазских банкнотах и монетах и журналист газеты "Республика Абхазия" Юлия Соловьева за статью "Кредит доверия".

© Sputnik Бадрак Авидзба Ведущие радио Sputnik стали заслуженными журналистами Абхазии

Ведущая Абхазского телевидения Наала Мукба и писатель Анзор Мукба стали лауреатами первой премии конкурса Союза журналистов.

За специальный репортаж "Итоги парламентской сессии" журналист "Абаза-ТВ" Элеонора Гилоян была награждена первой премией конкурса от Народного Собрания.

В конкурсе Торгово-промышленной палаты Абхазии первой премии была удостоена журналист "Абаза-ТВ" Анастасия Никонова за специальный репортаж "Московская выставка "Золотая осень".

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В конкурсе от Министерства по репатриации лауреатами первой премии стали Сырма Ашуба (Абхазское радио – ред.) за цикл передач на радио о соотечественниках, Таир Кучуберия ("Абхазская медиа группа" – ред.) за телеочерк "Школа" и журналист газеты "Республика Абхазия" Русудан Барганджия за статью "Сильные духом не боятся испытаний".

Депутаты Парламента Абхазии 22 февраля проголосовали за внесение изменений в закон "О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия" утвердив 27 февраля Днем работников СМИ, объявив его праздничным рабочим днем.

27 февраля 1919 года вышел первый номер газеты "Апсны" – общественно-политическая газета на абхазском языке. Газета освещает общественные, экономические и политические события в жизни республики. Газета "Аԥсны" с 1921 по 1991 годы называлась "Аԥсны капшь" (Красная Абхазия).

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