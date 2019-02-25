Парламент Абхазии рекомендовал Кабмину пересмотреть решение о майнерах

СУХУМ, 25 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Депутаты Парламента Абхазии рекомендовали Кабмину пересмотреть ранее принятое постановление, по которому запрещается майнинг криптовалют на территории республики.

Заседание Народного Собрания - Парламента Абхазии состоялось в понедельник 25 февраля.

© Sputnik Томас Тхайцук Проблемы системы: парламент проведет расследование работы "Черноморэнерго"

"Постановление это подготовлено с существенными нарушениями, так как адресовано юридически не существующим субъектам, ограничивает законодательство, свободу ведения предпринимательской деятельности граждан Абхазии", - представил постановление депутат Алмас Джапуа.

Парламентарии рекомендовали Кабинету Министров разработать и предложить Народному Собранию поправки к действующему законодательству, которые можно было бы применить к такому виду деятельности, как майнинг криптовалют, и предложить способы государственного регулирования этой сферы.

Джапуа также отметил, что ранее в расширенном пятичасовом заседании профильного комитета участие приняли руководство Кабмина, Минэкономики, Генпрокуратуры, "Черноморэнерго" и группа людей, обратившаяся к Парламенту с просьбой рассмотреть возможность отмены введенных ограничений.

"Работа была проведена и с юристами, которые нам однозначно сказали, что постановление Кабинета Министров было представлено не по форме. Второе – ситуация намного глубже и острее, чем кажется на первый взгляд. Хочу подчеркнуть, что речь не идет о незаконных видах деятельности. Речь идет только о тех обратившихся, которые соблюли всю процедурную часть, получили разрешения от "Черноморэнерго" и оплачивали все то, что им предъявлялось", - сказал Джапуа.

Он добавил, что "Черноморэнерго" пытается переложить часть своей ответственности на отдельных граждан и под предлогом дефицита электроэнергии в стране решило закрыть этот проблемный вопрос таким путем. Более того, Джапуа напомнил, что Минэкономики Абхазии уже на протяжении нескольких лет активно продвигает тему криптобизнеса, информационных технологий на основе блокчейна.

После того как заинтересованные в этом вопросе граждане обратились в Народное Собрание, отметил Джапуа, Постановление Кабмина отправили на изучение в Генпрокуратуру Абхазии, но ответа от этой структуры еще не поступило.

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В конце декабря прошлого года правительство Абхазии приняло решение о запрете на территории республики деятельности по майнингу криптовалют с использованием мощностей электроэнергетической системы страны. "Черноморэнерго" заявляло, что были выявлены и отключены от электроснабжения 15 майнинговых ферм, общее потребление которых достигло 8950 киловатт-часов.

22 февраля 2019 года депутаты Народного Собрания приняли постановление "О парламентском расследовании в сфере электроэнергетики и деятельности РУП "Черноморэнерго".