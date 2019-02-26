СУХУМ, 26 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Проект "Возвращение имени" установил судьбу еще одного красноармейца из Абхазии Шоты Шурдулава, сообщил корреспонденту Sputnik автор проекта Григорий Скворцов.

Вручение архивных документов родственникам красноармейца состоялось в Доме культуры Очамчыры 25 февраля.

© Foto / предоставлено Григориев Скворцовым Вручение архивных документов родственникам красноармейца Шоты Шадулава в Доме культуры Очамчыры 25 февраля, 2019

"Сегодня мы вручали документы красноармейца Шоты Шурдулава из села Кындыг Очамчырского района. Шота был призван на фронт и пропал без вести. К нам поступил архивный уникальный немецкий документ на этого жителя. Мы стали заниматься поиском. Только когда мы смогли приехать в село, там и нашли родственника. А солдат этот оказался в концлагере в самое страшное время, в 1941 году, когда Красная армия была парализована и несла огромные потери. Шота умер в декабре 1941 года и был захоронен в могиле № 20 на территории концлагеря в городе Молодечно в Белоруссии. Все это время он считался без вести пропавшим. Племянник красноармейца был очень рад и сказал, что поедет в Белоруссию, на могилу красноармейца", – рассказал Скворцов.

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По его словам, в Очамчыре также показали школьникам художественный фильм "Т-34".

"Он для нас знаменателен тем, что рассказывает о военнопленных, чьими поисками мы занимаемся, об их геройском подвиге, об их сопротивлении фашизму", – сказал Григорий Скворцов.

© Foto / предоставлено Григорием Скворцовым Вручение архивных документов родственникам красноармейца Шоты Шадулава в Доме культуры Очамчыры 25 февраля, 2019

Абхазский проект "Возвращение имени", как отметил Скворцов, выходит за пределы республики. Уже к проекту присоединился и Сочи.

"К нам сегодня приехала делегация из Сочи и Адлера, это представители казачества и администрации районов. Мы взяли списки на жителей этих районов в количестве 84 человек. Они начинают этот проект под эгидой проекта "Возвращение имени" уже в этих районах. Там будут заниматься поиском. Планируется, что курсанты Сухумского военного училища Минобороны Абхазии поедут туда, чтобы торжественно передать им архивные документы на жителей этих двух городов", – добавил Скворцов.

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Проект "Возвращение имени" был создан с участием Министерства обороны Абхазии. Главная задача проекта – это поиск родных тех военнопленных, которые более 70 лет считались без вести пропавшими, карточки которых удалось найти и вручить документы их родственникам.