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Глава МЧС Лев Квициния

Лев Квициния: медицинское управление будет создано при МЧС Абхазии

© Sputnik / Лев Квициния
В Абхазии
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Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния рассказал об итогах визита в Москву на пресс-конференции во вторник 26 февраля.

СУХУМ, 26 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Медицинское управление будет создано при МЧС, сказал министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния на пресс-конференции во вторник 26 февраля.

"Наша поездка в Москву связана с созданием в МЧС медицинского управления, в которое будет входить санитарная авиация, медицина катастроф и реабилитационный центр", - добавил он.

В ходе поездки в Москву состоялась встреча в Министерстве здравоохранения, сообщил Квициния.

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"Мы рассказали о том, что у нас есть необходимость открыть новое управление, связанное с оказанием экстренной медицинской помощи. Пока мы ведем переговоры, российские коллеги готовы выехать в Абхазию, чтобы помочь подготовить документацию", - отметил глава МЧС.

Лев Квициния рассказал, что планируется подписание межведомственного соглашения с Минздравом России.

"Мы планируем завершить работу, связанную с юридической стороной вопроса, но что касается санитарной авиации, мы уже практически работаем. У нас есть один вертолет, но он не оборудован всем необходимым для оказания первой помощи", - подчеркнул министр.

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Лев Квициния отметил, что российская сторона готова оказать помощь в оборудовании спасательного вертолета.

"Есть недорогие вертолеты для санавиации, вертолеты оборудованы всем необходимым для оказания доврачебной медицинской помощи. Что касается санавиации, если есть необходимость доставить человека, к примеру, с гор или моря до медицинского учреждения, мы будем это делать", - проинформировал глава МЧС.

В Москве обсуждался и вопрос доставки пострадавших на вертолетах как в медучреждения Абхазии, так Адлера и Сочи.

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© Sputnik / Илона Хварцкия
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"Буквально пару недель назад ездили в Сочи, встречались с руководством аэропорта, в принципе, они готовы принимать нашу санавиацию. Такого прецедента, чтобы наш вертолет пересекал границу Абхазии, еще не было", - сказал он.

Министр также заметил, что создание реабилитационного центра также необходимо для Абхазии. "Реабилитацию там сможет проходить любой гражданин Абхазии, который нуждается в помощи, при создании соответствующих условий смогут приезжать и граждане России", - отметил Квициния.

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Министр рассказал, что за год было произведено более тысячи выездов на различные чрезвычайные происшествия.

"К примеру, была авария с микроавтобусом, пострадавших доставили в гагрскую больницу, для того чтобы оказать экстренную помощь, которая необходима, не было условий. Мы вынуждены были звонить в МЧС России, вызывать оттуда машины, такие случаи бывают в горах, на море и так далее", - подчеркнул он.

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Как сообщил Лев Квициния, сроки создания медицинского управления в МЧС Абхазии во многом будут зависеть от переговоров с российской стороной.

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Теги:
МЧС Абхазии, Лев Квициния


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