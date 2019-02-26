Лев Квициния: медицинское управление будет создано при МЧС Абхазии

СУХУМ, 26 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Медицинское управление будет создано при МЧС, сказал министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния на пресс-конференции во вторник 26 февраля.
"Наша поездка в Москву связана с созданием в МЧС медицинского управления, в которое будет входить санитарная авиация, медицина катастроф и реабилитационный центр", - добавил он.
В ходе поездки в Москву состоялась встреча в Министерстве здравоохранения, сообщил Квициния.
"Мы рассказали о том, что у нас есть необходимость открыть новое управление, связанное с оказанием экстренной медицинской помощи. Пока мы ведем переговоры, российские коллеги готовы выехать в Абхазию, чтобы помочь подготовить документацию", - отметил глава МЧС.
Лев Квициния рассказал, что планируется подписание межведомственного соглашения с Минздравом России.
"Мы планируем завершить работу, связанную с юридической стороной вопроса, но что касается санитарной авиации, мы уже практически работаем. У нас есть один вертолет, но он не оборудован всем необходимым для оказания первой помощи", - подчеркнул министр.
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Лев Квициния отметил, что российская сторона готова оказать помощь в оборудовании спасательного вертолета.
"Есть недорогие вертолеты для санавиации, вертолеты оборудованы всем необходимым для оказания доврачебной медицинской помощи. Что касается санавиации, если есть необходимость доставить человека, к примеру, с гор или моря до медицинского учреждения, мы будем это делать", - проинформировал глава МЧС.
В Москве обсуждался и вопрос доставки пострадавших на вертолетах как в медучреждения Абхазии, так Адлера и Сочи.
"Буквально пару недель назад ездили в Сочи, встречались с руководством аэропорта, в принципе, они готовы принимать нашу санавиацию. Такого прецедента, чтобы наш вертолет пересекал границу Абхазии, еще не было", - сказал он.
Министр также заметил, что создание реабилитационного центра также необходимо для Абхазии. "Реабилитацию там сможет проходить любой гражданин Абхазии, который нуждается в помощи, при создании соответствующих условий смогут приезжать и граждане России", - отметил Квициния.
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Министр рассказал, что за год было произведено более тысячи выездов на различные чрезвычайные происшествия.
"К примеру, была авария с микроавтобусом, пострадавших доставили в гагрскую больницу, для того чтобы оказать экстренную помощь, которая необходима, не было условий. Мы вынуждены были звонить в МЧС России, вызывать оттуда машины, такие случаи бывают в горах, на море и так далее", - подчеркнул он.
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Как сообщил Лев Квициния, сроки создания медицинского управления в МЧС Абхазии во многом будут зависеть от переговоров с российской стороной.