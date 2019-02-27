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Мраморный клоп, которого собрали жители Гулрыпшского района

Выкуп за клопа: Минсельхоз потратит семь миллионов рублей на борьбу с вредителем

© Sputnik Бадри Есиава
В Абхазии
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Районным администрациям республики предстоит организовать пункты приема мраморного клопа и проинформировать население о приеме насекомых за плату.

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал Распоряжение о мерах, направленных на борьбу с коричневым-мраморным клопом, угрожающим сельскохозяйственным культурам Республики Абхазия, сообщает официальный сайт Кабинета министров республики.

Мраморный клоп
CC BY 2.0 / Melissa McMasters / Brown stink bug
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В соответствии с распоряжением, минсельхозу Абхазии поручено создать рабочую группу для организации мероприятий по приему мраморного клопа и выплаты денежных средств населению.

Кроме того, Кабмин Абхазии установил плату за один килограмм собранного мраморного клопа в размере одной тысячи рублей. В свою очередь Министерство финансов республики должно обеспечить финансирование мероприятий, направленных на оплату и организацию приема мраморного клопа. Для этого в бюджете Минсельхоза Абхазии на 2019 год заложено семь миллионов рублей.

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Государственным сми поручено проинформировать население о приеме мраморного клопа, а контроль за исполнением подписанного распоряжения возложен на Министерство сельского хозяйства Абхазии.

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Теги:
Валерий Бганба, Кабинет Министров Абхазии, клоп


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