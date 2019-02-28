Рекордное количество репатриантов получили абхазские паспорта в 2018 году

Министерство по репатриации подвело итоги 2018 года в ходе заседания Кабинета Министров Республики Абхазия, которое прошло в четверг 28 февраля.

СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Более 500 репатриантов получили паспорта гражданина Абхазии в 2018 году и это рекордные показатели, сказал министр репатриации Абхазии Беслан Дбар на заседании Кабмина в четверг 28 февраля.

"Хочу отметить, что из этих 543 человек, получивших абхазское гражданство и паспорта гражданина республики, 430 репатриантов восстановили свои исконные фамилии", - отметил Дбар.

По словам министра, в число этих людей вошли выходцы из Сирии, Турции, Иордании, России, Египта, США, Нидерландов, Ливана, по одному из Эстонии, Грузии и Израиля.

Глава Галского района Тимур Надарая выразил обеспокоенность по поводу одной из стран, откуда соотечественники пребывают в Абхазию, а именно, речь шла о Грузии. Он уверен, что спецслужбы сопредельного государства ведут активную работу по вербовке агентов, и Абхазии следует быть осторожнее, бдительнее в этом.

В ходе своего выступления, министр по репатриации также отметил, что не редко возникают проблемы и со сбором документов, оформлением абхазского гражданства людям, у которых мать абхазской национальности, но отец, к примеру, турок или кабардинец. Он добавил, что в комиссии по предоставлению гражданства к сегодняшнему дню поступило 152 заявления.

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Дбар подчеркнул, что не все репатрианты, получившие абхазское гражданство, остаются жить в республике. Многие из них уезжают обратно, но немало тех, кто возвращается снова. Например, в 2018 году 45 человек на постоянной основе вернулись в Абхазию и получили статус репатрианта.

Одной из главных проблем, которую переживают репатрианты в Абхазии, Дбар назвал нехватку жилплощади.

"По этой причине, каждый месяц из фонда репатриации выделяется 600 000 рублей на оплату аренды жилья. В общей сложности в наше министерство уже поступило 518 заявлений с просьбой о предоставлении жилплощади", - отметил Дбар.

Для решения этого вопроса в селе Мачара Гулрыпшского района для репатриантов строится коттеджный поселок, рассчитанный на сто семей. Там планируется построить четыре дома, в два из которых можно будет заселиться уже к концу первого полугодия 2019 года. Оставшиеся работы планируют завершить к концу года.

Дбар также поделился интересной информацией о том, что в прошедшем году 15 репатриантов обзавелись семьями в Абхазии, родилось 23 ребенка.

Глава экономического ведомства республики Адгур Ардзинба признался, что отчет коллеги его растрогал и напомнил о войне, когда ему было всего десять лет.

"Я прекрасно помню, пускай никто не обижается, мы сидели дома и обсуждали возможность того, если мы проиграем войну, куда нам податься и на что нам жить. Мы ведь до последнего не знали, чем закончится эта война. Те люди, которые сегодня возвращаются в Абхазию, это те, кто был вынужден покинуть свою родину. Слава Богу нас эта участь не постигла", - поделился воспоминаниями Ардзинба.

Рассуждая о положении репатриантов в стране и неприятных инцидентах, в которые они порой попадают, Ардзинба привел в пример нападение на один из магазинов в Сухуме, принадлежащий репатриантам и сказал, что за подобные действия виновников нужно наказывать по всей строгости закона, а обществу следует порицать подобные действия.

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Он также поинтересовался у министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба, чем закончилась эта история.

"Трое фигурантов этого дела были задержаны, остальные поданы в розыск. Данная статья не предусматривала больше года и пяти лет лишения свободы и, как вы знаете, у нас была амнистия, под которую они попали по решению суда", - ответил Аршба.

Изначально, с сожалением добавил он, это уголовное дело было возбуждено, как разбойное нападение, что предусматривало лишение свободы свыше пяти лет, но в связи с тем, что потерпевшие не дали показания по этому инциденту, дело было переквалифицировано.

"Чтоб доказать факт разбойного нападения, необходимы показания потерпевшего", - уточнил министр внутренних дел.

Такой исход дела Ардзинба назвал показательным. Он подчеркнул, что Госкомитет по репатриации был реорганизован в министерство по причине того, что работа этого ведомства имеет большое значение для страны и если не удастся обеспечить безопасность репатриантов, то все усилия ведомства не будут иметь результата. Это применимо и к деятельности Минэкономики в части привлечения инвестиций, подчеркнул Ардзинба.

Министр репатриации согласился с мнением коллеги и подчеркнул, что без единения и поддержки репатриантов во всем, вернуть соотечественников на их историческую родину, не удастся.

Госкомитет по репатриации был реорганизован в министерство в мае 2018 года.

Госкомитет по репатриации Республики Абхазия был создан 23 марта 1993 года для развития отношений между республикой и зарубежными абхазскими диаспорами. Ведомство оказывает помощь репатриантам в адаптации на исторической родине.

В 1998 году создан внебюджетный Фонд комитета для финансирования Госпрограммы репатриации. Согласно закону Республики Абхазия "О репатриантах", вернувшиеся на постоянное место жительства абхазы и абазины в течение пяти лет имеют статус репатриантов.

К концу 2018 года статус репатрианта получили около десяти тысяч человек, примерно пять тысяч из них постоянно проживают в республике. В основном это соотечественники из Турции, Сирийской Арабской Республики и Иордании.