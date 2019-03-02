Лукашенко о признании независимости Абхазии: был готов подписать указ

СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в свое время был готов был подписать указ о признании независимости Абхазии, однако от этой идеи пришлось отказаться из-за вероятной международной изоляции страны, передает РИА Новости.

"Я готов был подписать указ о признании Абхазии. Но что будет завтра? Ко мне, диктатору, приехал Хавьер Солана, генсек НАТО бывший… долгий был разговор, хороший, и говорит "если вы признаете Абхазию, то, первое, мы вас отключаем от этой международной банковской системы, вы попадаете в полную изоляцию... Вот он мне выложил честно и откровенно", - рассказал Лукашенко.

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Лидер Белоруссии отметил, что после этого он провел переговоры с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым, в которых коснулся этого вопроса, но стороны не пришли к единой позиции.

Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

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Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия. Венесуэла признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2009 году.

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