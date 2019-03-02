Юбилей второго президента Абхазии Сергея Багапш отметят в республике

СУХУМ, 2 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Юбилей второго президента Абхазии Сергея Багапш отметят в Абхазии, сообщила корреспонденту Sputnik министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.

© Sputnik / Владимир Попов Мужественный и скромный: теплые воспоминания о Сергее Багапш

4 марта в 12:00 в селе Джгерда состоится возложение цветов к мемориалу Сергея Багапш.

5 марта в 10:00 в здании Кабинета министров Абхазии пройдет научно-практическая конференция, организованная МИД республики, Академией наук Абхазии и Абхазским Государственным университетом.

В Центральном выставочном зале Абхазии 5 марта в 13:30 откроется фотовыставка. Экспозиция представлена из фонда Музея Боевой Славы и дополнена фотографиями, представленными семьей, друзьями и коллегами второго президента Абхазии.

"Для того, чтобы сделать выставку более интересной и объемной, мы решили дополнить ее памятными подарками от государственных и общественных деятелей, которые в свое время подарили Сергею Васильевичу. Думаю, выставка будет очень интересной, потому что каждая фотография имеет свое описание и является частью нашей историографии. Выставка продлится несколько дней. На ней представлено более 60 фотографии", – отметила Эльвира Арсалия.

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В конце апреля в Абхазском Госуниверситете планируют провести вечер памяти Сергея Багапш. А 29 мая в Абхазском Государственном театре имени Самсона Чанба пройдет вечер памяти второго президента.

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