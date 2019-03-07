"Спасибо за Фазиля!": в Москве прошел первый юбилей без Искандера

Стихи и классическая музыка, все, как восемь лет назад, когда в стенах пушкинского музея отмечали "золотую" свадьбу Фазиля и Антонины Искандер, только в этот раз юбилейный вечер народного писателя Абхазии и России, кавалера ордена "Ахьдз-апша" I степени Фазиля Искандера прошел без главного героя.

Анжелика Бения, Sputnik.

"Правда – это Искандер"

"Все удивляются, откуда у него такой замечательный русский язык, когда у него мама по-русски еле говорила. А потому что он с детства читал Пушкина. Он был пронизан им. Позволял себе даже поиронизировать над ним. Пушкин был для него родным, ни с кем не сравнимым. Поэтому и свадьба в музее Пушкина Фазилю подошла", – сказала Антонина Хлебникова-Искандер.

На юбилейном вечере Фазиля Искандера была представлена экспозиция уникальной коллекции книг писателя, изданных на языках народов мира. В их числе были недавно изданный "Сандро из Чегема" на испанском, философская сказка "Кролики и Удавы" на чешском и так далее.

© Foto / Юбелейный вечер Фазиля Искандера прошел в Москве

При жизни самую большую радость Фазилю Искандеру доставило полное издание – 1100 страниц его главного романа "Сандро из Чегема" на русском языке. Ведь для первой публикации в "Новом мире" Фазиль Абдулович отдал "адаптированный к советской власти" вариант романа: писателю пришлось убрать из "Сандро" несколько глав, в том числе и "Пиры Валтасара". Но самоцензуры было недостаточно. Читатели получили не просто сокращенный, а обглоданный, по абзацам роман.

"После выхода романа в "Новом мире" Фазиль говорил: "Я как будто дал руки и ноги отпилить у своего ребенка", — вспоминала жена писателя Антонина Михайловна. — Он очень тяжело это пережил".

Антонина Хлебникова-Искандер сообщила, что на московской улице Правды осенью планируется открытие культурного центра Фазиля Искандера. Потому что правда – это Искандер, – добавила она.

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На вечере был презентован новый сборник стихотворений "Звездный камень" Фазиля Абдуловича. Почему стихи? Потому что с годами проза Искандера потеснила их, но все равно они рождались в промежутках между романами и рассказами, такие же емкие и афористичные, как в юности.

В юбилейный вечер стихи не только читали, но и пели. Народная артистка Абхазии и России, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени Хибла Герзмава и пианист Яков Окунь исполнили на юбилее легендарную абхазскую народную "Песню о скале" и музыкальное произведение на стихи Алексея Толстого "Горними тихо летела душа небесами".

"Фазиль для меня всегда был глыбой, главным абхазом. Кланяюсь и говорю спасибо, что у меня есть такая история, как Фазиль", – сказала перед исполнением Герзмава.

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"Рад, что жив!"

Архивными кадрами говорили об Искандере Белла Ахмадулина и Андрей Битов. С экрана разговаривал с друзьями и сам Фазиль. "Рад, что жив! Рад, что жив! Рад, что жив!" – звучал свободный его голос.

Советский и российский киноактер, кинорежиссер и сценарист Николай Досталь, прочитав повесть "О, Марат!", впервые решил, что готов снимать комедию. В 1992 году на экраны вышел "Маленький гигант большого секса". Из-за специфического аромата и колорита экранизировать Фазиля тяжело, – признался режиссер.

"Это единственный фильм в моей фильмографии - комедия чистого жанра. На самые известные произведения Искандера я бы не замахнулся. Новелла "О, Марат!" из цикла "Сандро из Чегема" – это не Кавказ, которого я почти не знаю, это прибрежная история – Сухум, море, пляж. На главную роль был приглашен, неожиданно для всех, Геннадий Хазанов. Работая над экранизацией, мы переживали, как эту картину мы покажем Фазилю?

Посмотрев фильм, Абдулович сказал: "Кто бы мог подумать, что еврей московского разлива сможет так здорово сыграть моего Марата. Спасибо! Мы сделали хороший фильм". И Гена, и я с тех пор влюблены в Фазиля", – сказал заслуженный работник культуры РСФСР Николай Досталь.

К великому счастью, расцвет Фазиля Абдуловича попал на время относительного покоя и благополучия, – добавил к словам режиссера советский и российский артист эстрады, актер театра и кино Геннадий Хазанов.

© Foto / Юбелейный вечер Фазиля Искандера прошел в Москве

"Тем не менее как художник, Фазиль не мог не нести в себе щемящей ноты представителя небольшого народа. Говорят, что твое рождение – это подарок бога, твоя прожитая жизнь – это твой подарок богу. Искандер своей жизнью сделал всевышнему большой подарок".

"Спасибо за Искандера!"

Уютный камерный концертный зал пушкинского музея был переполнен гостями. Друзья и почитатели творчества писателя благодарили Абхазию, говорили со сцены "спасибо за Искандера!".

Заместитель руководителя комитета по печати и коммуникациям Владимир Григорьев отметил, что Фазиль Искандер был "офицером литературы и джентльменом по жизни",

© Sputnik Леон Гуния Правила жизни Чика

"Мне посчастливилось и издавать его, и быть с ним знакомым. Он удивительным образом воспел Абхазию, Чегем и Кавказ. Он делал это на русском языке. Выбрал русскую литературу как опору своей жизни, русский язык как язык, на котором ему интереснее всего творить. Он принес в русский язык и литературу необыкновенный вкус. Кроме иронии, которая пронизывала все его произведения, это еще и запахи Абхазии. Любовь к земле, к своему народу и самое главное – ощущение того, что не нужно сгибаться. Чтобы ни происходило вокруг, нужно оставаться офицером и джентльменом. Он был и тем и другим", – сказал Владимир Григорьев.

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия напомнила, что в этом году юбилей еще и у международного фестиваля культуры Фазиля Искандера.

"Фазиль Абдулович считал русскую литературу святой за ее глубокое нравственное начало и сам стал классиком русской литературы. "Чтобы созрел великий национальный писатель, необходимо, чтобы он прошел межнациональное перекрестное опыление", "Порядочность – неучастие в подлости". Это и многое другое, о чем писал Искандер, в первую очередь относится к нему. Счастье, что в наших театрах сегодня можно увидеть "Широколобый", "Софичка", "Кролики и удавы". Также сегодня можно с культурной картой Искандера ходить по старому Сухуму и находить места, которые с любовью описаны в произведениях писателя. Надеюсь, что в ближайшие годы в Абхазии мы сможем создать современный многофункциональный музей, где мы будем с вами встречаться", – сказала министр.

Также на вечере зачитывали обращения первых лиц. Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба огласил приветствие президента Абхазии.

"Гениальные произведения писателя продолжают по-прежнему волновать поклонников его незаурядного творческого дарования, широкую читательскую аудиторию. Мы по праву гордимся тем, что книги Фазиля Искандера, переведенные на многие языки мира, стали своеобразной визитной карточкой Абхазии. В них нашли яркое, самобытное, художественное воплощение психология и ментальность абхазов, их мировоззрение, юмор и философия. Фазиль Искандер был и остается писателем эпохального масштаба, его творчество – неиссякаемым источником духовного обогащения многих народов и поколений", – зачитал слова Рауля Хаджимба посол.

Председатель московской городской думы Алексей Шапошников признался, что Искандер пробудил у него любовь к Абхазии еще в детстве.

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"Читая произведения этого всемирного писателя, мы каждый раз удивляемся его юмору, наслаждаемся его литературному языку, его таланту. Еще в детстве я прочел его впервые, с тех пор влюблен в Абхазию. И всегда частичка Страны Души находится в моем сердце. Сегодня мы отмечаем первый юбилей писателя без него. Грустно, но пока его книги читаются, звучат и переводятся на разные языки мира, он с нами, живой", – сказал Алексей Шапошников.

© Foto / Юбелейный вечер Фазиля Искандера прошел в Москве

Абхазский писатель, поэт, редактор, журналист и общественный деятель Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме, в семье бывшего владельца кирпичного завода, выходца из Ирана, по происхождению наполовину перса. В 1938 году отца будущего писателя депортировали из СССР, с тех пор Фазиль отца не видел. Воспитывался родственниками матери-абхазки в селе Джгерда.

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Труды писателя – иллюстрация собственной биографии, поэтому и не писал Искандер мемуаров. Историю о том, как золотой медалист не прошел в МГУ, оскорбившись замечаниями экзаменаторов насчет национальности, мы находим в фабуле рассказа "Начало". Там же писатель поясняет, почему стал студентом Библиотечного института, откуда вскоре перевелся в Литературный институт имени Горького: "Проще и выгоднее самому писать книги, чем заниматься классификацией чужих".

Известность к Фазилю Искандеру пришла в 1966 году после публикации в августовском номере "Нового мира" повести "Созвездие Козлотура". Высокое признание получили главные книги Искандера: роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец". Широко известны также его повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка"; рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало", "Петух", "Рассказ о море", "Дедушка" и другие.