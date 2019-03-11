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Борьба с пальмовым долгоносиком

Только профилактика: как в Абхазии планируют бороться с пальмовым вредителем

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (111)
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На обработку пальм пестицидами в Абхазии уже выделено 200 литров химикатов, этого хватит до середины лета.

СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Лечение и профилактика пальм от вредителей в Абхазии начнется с установлением стабильной теплой погоды, рассказал на радио Sputnik председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава.

Борьба с пальмовым долгоносиком
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Обработку пальм нужно проводить при температуре +15 и выше. Такие условия, по словам Читанава, пока не наступили.  Но в Госкомитете по экологии и охране природы начнут профилактические работы по обрезке пальм уже на этой неделе.

"Мы писали в администрации городов  о необходимости подрезки нижних листьев пальм. Это производится как в Гагре, так и в Сухуме, поскольку в этих двух городах пальмы поражены долгоносиком. Они на этой неделе должны приступить к мероприятиям. Во время этих процедур будут присутствовать наши специалисты, которые давать указания об утилизации той или иной листвы. После того как распотрошат пальмы и оттуда достанут всех вредителей, листья сожгут",  – пояснил главный эколог страны.

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Обработка деревьев пестицидами начнется чуть позже. Уже выделили 200 литров пестицидов. Этого хватит примерно до середины лета. Затем придется снова закупать ядохимикаты.

"Лечить пальмы будем в Гагре и Сухуме. Но ради профилактики обрабатывать будем и в Гудауте, и в Новом Афоне, где пальмовый долгоносик пока не был замечен.  До середины лета должны два или три раза обработать пальмы в этих городах. Но лечение необходимо все лето проводить. Кроме того, международные организации заявили, что могут содействовать нам в лечении пальм. Надеемся получить на днях еще около 100 литров пестицидов ", – сказал Савелий Читанава.

Эколог отметил, что ситуация с пальмовым долгоносиком пока такая же, как и в прошлом году. Каким-то пальмам лечение помогло, а каким-то нет. По подсчетам Читанава, сейчас в Сухуме около пяти безнадежных пальм, которые необходимо срубить.

Савелий Читанава добавил,  что при благоприятных условиях пальму можно вылечить за год. Но полностью избавиться от долгоносика Абхазии не удастся.

Борьба с пальмовым долгоносиком
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Как и во всем мире, полностью избавиться от пальмового долгоносика, нам не удастся. Постоянная профилактика должна быть обязательной. Во всем мире так. Абхазии надо смириться с тем, что нужно проводить постоянные профилактические работы. Надо создать какую-то специализированную группу, которая будет этим заниматься. Об этом уже был разговор в Кабинете Министров. Наверное, с будущего года будет определен бюджет. Завоз пальм из других стран в Абхазию пока запрещен. На границе необходимо создать карантинный отстойник, чтобы растения, которые завозятся извне, были подвергнуты профилактической обработке, чтобы только после этого завозили", – заключил Савелий Читанава.

Пальмовый долгоносик впервые был обнаружен в республике в 2016 году. Вредитель может уничтожить взрослое дерево за три месяца. Ученые не исключают, что пальмовый долгоносик завозится вместе с посадочным материалом.

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Долгоносик – не единственный в Абхазии вредитель, который уничтожает пальмы Абхазии. Есть еще и южноамериканский мотылек, он поражает веерную китайскую пальму.

Как бороться с пальмовым долгоносиком
© Sputnik Леон Гуния
Как бороться с пальмовым долгоносиком
Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (111)

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Теги:
Савелий Читанава


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