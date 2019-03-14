Повернуться лицом к туристу: чем привлекла Абхазия внимание на MITT

На крупнейшем в России международном туристическом форуме Абхазию представляли Министерство по курортам и туризму, "Абхазский союз туризма" и Торгово-промышленная палата Абхазии.

Анжелика Бения, Sputnik.

– А где информация о вашей знаменитой пещере, которая Новоафонская? – спрашивает немецкий туроператор у абхазского стенда. Найдя нужный буклет, он задает следом вопрос:

– А сейчас у вас открыт туристический сезон?

– У нас он не закрывается, – отвечают ему.

На другой стороне абхазского стенда французских и итальянских участников туристической выставки MITT угощали абхазским вином. Пробуя абхазские марочные вина, дегустаторы после каждого глотка произносили "супер".

© Sputnik / Кирилл Каллиников Экспозиция Абхазии открылась на MITT в Москве

Представители делегации Бахрейна и Катара дегустировать вино отказались, но пробовали абхазские сладости из сухофруктов, характеризуя их поднятым вверх большим пальцем. Бахрейн и Катар к абхазскому стенду привлек не запах меда и аджики, они пришли познакомиться с официальными представителями Министерства по курортам и туризму и обсудить с ним экотуризм в Абхазии.

Своими глазами

Международная туристическая выставка MITT – это та самая стартовая площадка, на которой происходит первая и зачастую самая важная встреча клиента и поставщика. И главная задача страны – завлечь своей продукцией или услугами. Сам факт участия стран и организаций в таких крупных выставках говорит о солидности участников, что создает им особый имидж и престиж. Цель Абхазии в этой выставке – продвижение абхазского национального туристического продукта, отметил министр по курортам и туризму Республики Абхазия Автандил Гарцкия. По его словам, после завершения работы выставки в Абхазию приедут туристические агенты из разных регионов с целью увидеть все своими глазами.

"Выставка – один из методов продвижения турпродукта. Это рынок, на котором продавцы и покупатели встречаются и заключают важные сделки. Мы рассказываем нашим потенциальным партнерам об Абхазии, показываем ее на картинке и после выставки они приедут к нам посмотреть на нас своими глазами. Они посетят наши объекты, пляжи, парки, убранные красивые дороги и так далее", – сказал Автандил Гарцкия.

Особенность Абхазии в том, что расстояние от горных сел до городов, которые расположены на берегу моря, 20 минут езды, отметил министр.

"Туроператоры из Германии, Бахрейна и Катара заинтересовались возможностями экологического вида отдыха в Абхазии, им интересен активный вид туризма. Однако основной поток туристов едет к нам из России, а туристы из дальнего зарубежья или из азиатских стран должны иметь двукратную визу. Сегодня прямых рейсов до Абхазии, к сожалению, нет. Это сложная задача, но она решается. Не в далеком будущем и аэропорт заработает", – отметил Гарцкия.

© Foto / предоставлено Адамуром Мукба Мукба об участии в MITT: ощущаем рост интереса к Абхазии

Лицом к туристу

Выставочная деятельность в сфере туризма – важное направление в создании наиболее благоприятных для компаний условий бизнеса, заметил министр.

"Все должны понимать, что туризм – это бизнес. Это высокая конкуренция. В этой гонке не только специалисты турбизнеса, но и граждане Абхазии, которые работают с туристами, должны понимать, что нужно поменять отношение, повернуться лицом к туристу, так как это главный источник дохода, и начинать готовиться к сезону с 1 января", – отметил он.

Министр также напомнил о регулярном круизном сообщении на Черном море между портами России и Абхазии, которое планируют начать в 2020 году. Российская сторона обязуется организовать маршрут круизного лайнера "Князь Владимир" с заходом в порт Сухума. Планируется, что маршрут с заходом в Абхазию будет осуществляться раз в месяц, то есть три обычных рейса по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи, а один рейс с заходом на сутки в порт Сухума.

"Мы развиваемся, проблемы решаются. 10 лет назад в Абхазии было около 120 объектов размещения, сегодня их 430, было 13 тысяч мест, сегодня около 30 тысяч, не учитывая частный сектор. Контрольно-пропускные пункты на российско-абхазской границе по обе стороны расширены, несколько лет назад было шесть кабинок паспортного контроля, сегодня их 22. С каждым годом растет количество экскурсионных маршрутов. Ежедневно ведется работа в плане пляжной безопасности, безопасности общественного питания, оказания первой медицинской помощи и так далее", – сказал Автандил Гарцкия.

Потенциальные партнеры

В большинстве своем такие специализированные выставки, как MITT посещают с четко обозначенными целями: найти необходимую продукцию, компанию-партнера. Трудно себе представить более ценный для потребителя источник информации, отметила генеральный директор "Amra Park-Hotel&Spa" Елена Клименко.

© Foto / предоставлено Анной Малкиной Малкина о MITT-2019: многие иностранцы узнали об Абхазии

"Все три дня были активными и плодотворными. К нашему стенду подходили с конкретными вопросами, а не просто смотрели и забирали памятные сувениры и брошюры. Подходили потенциальные партнеры с деловыми контактами, которые интересовались вопросами сотрудничества, заключались партнерские связи", – сказала Клименко.

Гастрономическое наследие Абхазии, сравнимое с его архитектурным и ландшафтным богатством, привлекает большое количество туристов из России, отметила сотрудник московского туристического агентства Елена Дреева.

"Гастрономический туризм, относительно новый вид, тоже пользуется спросом среди наших жителей. Не будем говорить про традиционные абхазские блюда и сладости, что их в России знают и любят, уже известно. Если остановить внимание на абхазском вине, нужно сказать, что винодельческое наследие Абхазии привлекает большое количество туристов, ведь известно, что близость моря придает абхазским виноградникам уникальные и неповторимые качества", – добавила Елена.

Калягина: для Абхазии участие в MITT - вопрос государственной важности>>

С каждым годом увеличивается количество выставок, улучшается качество проведения, на каждой организаторы пытаются как-то по-своему завлечь посетителей, что приводит к созданию здоровой конкурентной атмосферы. В результате повышается общий уровень организации и проведения такого рода мероприятий, – заметил начальник управления информационных технологий, рекламы и выставочной деятельности ТПП республики Абхазия Инал Абухба.

"Выставочная деятельность имеет ряд особых условий и правил. Мы были участниками многих выставок и знаем, с какими задачами сталкиваются менеджеры в процессе работы над современной экспозицией. Все это полезно для проведения международной выставки и в Абхазии", – добавил Инал Абухба.

В этом году на 26 международной туристической выставке MITT было представлено 55 зарубежных направлений и более 50 российских регионов – всего более 1800 участников.

Абхазия в туристической выставке участвует уже четвертый год, в этом году республику представляли Министерство по курортам и туризму, "Абхазский союз туризма" и Торгово-промышленная палата Абхазии.

Барциц о MITT -2019: редко бываю доволен результатами, но Абхазия порадовала>>

Выставка MITT "Путешествия и туризм" проходила в Москве в ЦВК "Экспоцентр" с 12 по 14 марта.