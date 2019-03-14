Расширение границ: какой увидели Абхазию на турфоруме в Москве

Делегация из Абхазии принимает участие в крупнейшем в России международном туристическом форуме MITT, который проходит в Москве с 11 по 14 марта.

О том, как изменился павильон Абхазии на этой выставке в 2019 году, какие страны и чем выделились из общей массы и какие новые веяния в туриндустрии может перенять республика, читайте в материале Sputnik.

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"Амцабз" на MITT

XXVI международная туристическая выставка MITT проходит в деловой атмосфере и бьет рекорды по посещаемости, рассказал Sputnik торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

По его словам, республика представили свой туристический потенциал на этой выставке на высоком уровне и порадовала гостей зажигательными национальными танцами в исполнении ансамбля "Амцабз" под руководством Лаши Марухба.

"Они, конечно, просто взорвали это пространство и приковали к себе пристальное внимание гостей выставки. Хочу отметить, что эта выставка очень масштабная и по количеству посетителей. В первый день невозможно было даже протий по выставочным павильонам", - отметил Барциц.

Его особенно впечатлили павильоны участников выставки из Италии, Греции, Испании, которые заняли большое пространство на MITT и красочно представили туристический потенциал своих стран. К примеру, итальянцы подготовили экспозиции по нескольким провинциям этого государства, и по ним можно было гулять с интерактивными навигаторами.

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Турция, Словения и Черногория тоже сумели продемонстрировать свое стремление привлечь как можно больше туристов на свои курорты. Они предлагают гостям различные новые туристические продукты и тренды, к которым, считает Барциц, Абхазии стоит присмотреться.

Абхазия на MITT

Абхазия на московской выставке порадовала, подчеркнул торговый представитель этой республики в России. По его словам, абхазская экспозиция в 2019 году увеличилась вдвое и заняла хорошее, престижное место.

"Это была обширная экспозиция, разместившаяся в очень хорошем, престижном месте. Конечно, порадовал и уровень представительства. Самое главное, что все участники находились в живом взаимодействии, все занимались одним делом – пытались достичь наибольшего совокупного результата, что бросалось в глаза. Атмосфера была по-настоящему деловая", - рассказал Барциц.

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Он добавил, что павильон республики вызвал повышенный интерес со стороны гостей выставки и СМИ. Их интересовала логистика, задавали вопросы о пересечении государственной границы и необходимых для этого документах, есть ли новые турпродукты. К примеру, многих спрашивали о возможностях Абхазии в горном туризме, этническом, гастрономическом туризме, СПА направлений.

Барциц уверен, что по всем этим направлениям Абхазия может достойно себя представить, но необходимо улучшить такие аспекты туриндустрии, как уровень и качество обслуживания, решить проблемы с криминалом в стране, что напрямую влияет на результаты турсезона.

"Мы должны неуклонно улучшать вот эти направления. Улучшить общую культуру населения нашего, особенно тех, кто работает в туристической сфере, кто проживает в местах, где пролегают турмаршруты. Это все крайне важно в современном мире, так как это моментально находит отражение в СМИ и социальных сетях", - считает Барциц.

Абхазию на 26 международной туристической выставке MITT представляют Министерство по курортам и туризму, "Абхазский союз туризма", Торгово-промышленная палата Абхазии и Гильдия отельеров.

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MITT — туристическая выставка России, входящая в пятерку ведущих туристических выставок мира, по праву получившая широкое признание международного туристического сообщества и являющаяся значимым событием в области туристического бизнеса.