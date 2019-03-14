Сергей Шойгу наградил абхазского историка медалью Минобороны России

Николай Медвенский с 2012 года занимается поиском захоронений советских солдат, павших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр обороны России Сергей Шойгу наградил руководителя международной военно-исторической поисковой экспедиции Николая Медвенского медалью "Памяти героев Отечества".

© Фото : Дмитрий Счастный Останки еще 11 солдат Великой Отечественной войны захоронены в Псху

Награда присуждена за высокие достижения в области развития военной истории, гуманитарного знания и реализацию важных общественных проектов исторко-патриотической направленности.

"Эта награда не только мне, но и всем ребятам, кто рядом стоял, искал солдат и хоронил их, восстанавливал памятники на заброшенных братских могилах", - рассказал историк Николай Медвенский.

С 2012 года Николай Медвенский занимается увековечиванием памяти защитников Родины, павших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

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"За это время удалось найти останки около ста военнослужащих и похоронить их, восстановили памятники на Клухорском, Марухском и Санчарском направлениях. В горы с тех пор мы сводили до 80 человек", - сказал он.

Историк рассказал о том, что поиски останков советских воинов в горах Абхазии будут продолжаться.

© Sputnik Зафас Гамгия Медвенский: перевалы Абхазии усыпаны костями бойцов Красной армии

"К нам поступают сигналы от пограничников, от охотников, они приносят останки, и естественно эти сигналы надо проверять. Планируется провести экспедицию летом в тесном взаимодействии с учеными археологами, со Службой госбезопасности, МЧС и Минобороны", - отметил Николай Медвенский.

Медаль "Памяти героев Отечества" – ведомственный знак отличия Министерства обороны Российской Федерации, учреждена приказом министра обороны Российской Федерации № 35 от 26 января 2015 года.

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Николай Медвенский инициировал и возглавил ежегодные историко-патриотические поисковые экспедиции по местам боевой славы на перевалы Башта, Гудаутский, Клухор, Марух , Санчара. Во время таких походов были обнаружены и с почестями перезахоронены останки советских солдат и офицеров.