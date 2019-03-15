Кове о заявлении главы МИД Вануату в Грузии: ноты об отзыве признания не было

Глава МИД Вануату заявил грузинским СМИ о поддержке территориальной целостности Грузии во время своего визита в эту республику в пятницу 15 марта.

СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове не стал давать оценку заявлениям главы МИД Вануату, так как официальной ноты об отзывы признания в дипведомства Абхазии не поступало.

"Да, я знаком с заявлением министра иностранных дел Вануату во время официального визита в Грузию, но по сей день официальной ноты об отзыве признания Абхазии со стороны уполномоченного органа этого государства, к нам не поступало", - сказал Кове.

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Министр иностранных дел и торговли Вануату Ральф Регенвану заявил о поддержке грузинского суверенитета и территориальной целостности во время визита в Грузию в пятницу 15 марта. Регенвану также обвинил своего предшественника, в том что в 2011 году он попал под влияние определенных лиц и признал независимость Абхазии, Южной Осетии.

26 августа 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал Указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Никарагуа стала первой страной, которая вслед за Россией признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

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В мае 2011 года независимость Абхазии признало островное государство Вануату.