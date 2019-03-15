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Здание Министерства иностранных дел (МИД).

Даур Кове награжден нагрудным знаком МИД России

© Sputnik / Максим Блинов
В Абхазии
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Министру иностранных дел Республики Абхазия исполнилось 40 лет в пятницу 15 марта.

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Нагрудным знаком "За вклад в Международное сотрудничество" от МИД России в свой день рождения был награжден министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, пишет пресс-служба дипведомства республики в пятницу 15 марта.

Глава МИД Даур Кове
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"Примите искренние поздравления, и самые добрые пожелания по случаю вашего 40-летия. Убежден, что тесное партнерское взаимодействие между Министерствами иностранных дел наших братских стран будет и впредь вносить весомый вклад в развитие и углубление двусторонних отношений, способствовать решению внешнеполитических задач в интересах России и Абхазии", - поздравил Кове министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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В письме также говорится, что то приказом от 25 февраля 2019 года за значительный вклад в развитие и укрепление двусторонних отношений Абхазии с Российской Федерацией, укрепление безопасности и стабильности в Закавказском регионе Даур Кове награжден нагрудным знаком Министерства "За вклад в Международное сотрудничество".

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Теги:
МИД РФ, Даур Кове


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