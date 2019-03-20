Оставаясь незамеченными: артиллеристы ЮВО уничтожили разведку условного противника

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Российские военные в Абхазии уничтожили замаскированные разведывательные пункты условного противника с помощью современных комплексов беспилотных летательных аппаратов "Орлан", "Застава" и "Гранат", сообщила пресс-служба Южного Военного округа (ЮВО).

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Беспилотники, которые передавали информацию в пункт управления с высоты в 1500 метров, позволили артиллеристам в режиме реального времени корректировать точность поражения мишеней, говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря фото, инфракрасным и видео модулям, беспилотники в любое время суток могут обнаружить хорошо замаскированные объекты противника, при этом оставаясь незамеченными.

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Учения проходили на горном полигоне "Цабал" в условиях, максимально приближенных к боевым.

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В учениях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц крупнокалиберного вооружения и военной техники, в том числе самоходные артиллерийские орудия "Акация" и реактивные системы залпового огня "Град".