Масштабные учения войск ПВО проходят на юге России

СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Начальник пресс-службы Южного военного округа России полковник Вадим Астафьев проинформировал о том, что более 3,5 тысячи военнослужащих зенитных подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО) приступили к масштабным учения на 30 полигонах ЮВО, передает РИА Новости.
"Более 3,5 тысячи военнослужащих зенитных подразделений Южного военного округа (ЮВО) приступили к проведению масштабного полевого выхода подразделений войск противовоздушной обороны", - сказал Астафьев.
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Военные учения пройдут на 30 полигонах на территориях Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Крыму, республик Северного Кавказа: Ингушетии, Дагестане, Чечне, Северной Осетии и Адыгеи.
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