Масштабные учения войск ПВО проходят на юге России

Всего к полевому выходу привлечены более 3,5 тысячи человек, задействовано около 750 единиц боевой и специальной техники.

СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Начальник пресс-службы Южного военного округа России полковник Вадим Астафьев проинформировал о том, что более 3,5 тысячи военнослужащих зенитных подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО) приступили к масштабным учения на 30 полигонах ЮВО, передает РИА Новости.

"Более 3,5 тысячи военнослужащих зенитных подразделений Южного военного округа (ЮВО) приступили к проведению масштабного полевого выхода подразделений войск противовоздушной обороны", - сказал Астафьев.

© Sputnik Томас Тхайцук Безопасность Черноморского региона невозможна без России

В учениях принимают участие расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) ПВО, а именно зенитные пушечно-ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные артиллерийские комплексы ЗСУ-23-4 "Шилка", ЗРК С-400 "Триумф", "Тор-М", "Бук-М3", "Оса", а также "Стрела-10М".

Российские военные уничтожили десант условного противника в горах Абхазии>>

Военные учения пройдут на 30 полигонах на территориях Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Крыму, республик Северного Кавказа: Ингушетии, Дагестане, Чечне, Северной Осетии и Адыгеи.

"Удар" с воздуха: российские военнослужащие в Абхазии провели учения>>