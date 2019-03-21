Нет оправдания: МИД Абхазии прокомментировал санкции Киева в отношении абхазских граждан

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главы ЦИК Абхазии Тамаза Гогия, депутата Парламента республики Алмасхана Ардзинба и посла по особым поручениям МИД Абхазии Олега Аршба.

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. МИД Абхазии выразил недоумение решением Киева ввести санкции в отношение троих граждан Абхазии, наблюдавших за ходом выборов на Донбассе в ноябре 2018 года, сообщается на официальном сайте ведомства.

Даже если киевские власти не считают необходимым признавать выборы в Донбассе, подобное санкционное давление явно непропорциональная мера воздействия, которая не может иметь никакого оправдания, отмечается в сообщении.

Гогия о санкциях Украины против граждан Абхазии: переживем>>

При этом в ведомстве напомнили, что выборы в ДНР и ЛНР не вступают в противоречие с Минскими соглашениями.

"Очевидно, что озабоченные исходом предстоящих президентских выборов, власти Украины пытаются любыми способами заработать политические дивиденды и повысить свой рейтинг, нисколько не заботясь ни о волеизъявлении жителей Донбасса, ни об их социально-экономическом положении", - говорится в сообщении.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, среди которых и три гражданина Абхазия в среду 20 марта. Ограничительные меры предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств и применение других запретов въезда на территорию Украины.

Киев ввел санкции против троих граждан Абхазии>>

В качестве международных наблюдателей на выборах в Донбассе участвовали 50 представителей 14 стран мира. По итогам голосования было заявлено, что нарушений избирательного процесса не зафиксировано.