Первые рубежи: как борются с туберкулезом в Абхазии

После капитального ремонта в Гудауте открылся противотуберкулезный амбулаторный пункт в пятницу 22 февраля. О том, кто оказал в этом помощь, как изменилась работа сотрудников этого пункта и какова общая ситуация с этим опасным заболеванием в Абхазии, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Подвал с удобствами

Первое, что бросается в глаза, когда заходишь в теплое белоснежное помещение противотуберкулезного пункта в Гудауте – это аппарат обеззараживания воздуха, чем-то напоминающий робота на колесах. Сотрудники пункта называют его своей гордостью и никак иначе.

© Sputnik / Бадри Есиава Противотуберкулезный амбулаторный пункт в городе Гудаута

Сейчас уже и не скажешь, что совсем недавно вместо этого кабинета был подвал районной поликлиники. Медсестра Саида Пкин, которая уже восемь лет работает с заболевшими туберкулезом, вспоминает, что в старом кабинете условия были ужасными. Больные делили одно пространство с другими посетителями поликлиники, чего быть не должно.

"Некоторые не хотели туда приходить из-за ужасных условий, и еще они стеснялись, так как были на виду. Сейчас они приходят даже тогда, когда не обязательно посещение, потому что обслуживание стало совершенно другим, кабинет с ремонтом и оборудованием", - поделилась Пкин.

Открытие противотуберкулезного пункта в Гудауте, приобретение необходимого оборудования и мебели стало возможным благодаря проекту "Горизонты" Программы развития ООН. Активное участие приняла местная общественная организация "Амра-2014". Этот пункт стал третьим по счету после сухумского и очамчырского.

На сегодняшний день здесь наблюдаются 17 пациентов.

"Если у пациента выявили туберкулез, ему назначают лечение. Если он не заразен, то пациента направляют по месту проживания, и в неделю один раз он приходит за лекарствами сюда в пункт. Каждый наш пациент находится под наблюдением, и лекарства выдаются бесплатно", - отметила Пкин.

Ввести обязательную вакцинацию детей от туберкулеза по всей Абхазии, без которой не принимали бы воспитательные и учебные заведения, предложила фтизиатр Гудаутского района Ольга Хусни.

© Sputnik / Бадри Есиава Противотуберкулезный амбулаторный пункт в городе Гудаута

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"Надо донести до родителей, что туберкулез - это не та инфекция, при которой можно отказаться от вакцинации. Весь мир поборол эпидемию этого заболевания с помощью обязательной вакцинации, и надо разработать какую-то концепцию для нас. Учитывая ситуацию в стране, мы все де-факто инфицированы", - считает Хусни.

Во многих районах страны зафиксированы вялотекущие очаги туберкулеза в семьях, где не считают болезнь опасной, добавила она. Есть случаи смерти.

Заместитель постоянного представителя ПРООН Туя Алтангерель выразила надежду, что вслед за амбулаториями в Сухуме, Очамчыре и Гудауте вскоре удастся отремонтировать такой же пункт в Галском районе.

Первые после ремонта

Медсестра Светлана Камкия призналась, что после ремонта ее рабочее место стало неузнаваемым. В старом помещении стоял один ветхий топчан, а капельницу приходилось вешать на вбитый в стену гвоздь.

Противотуберкулезный амбулаторный пункт начал работать в Очамчыре в 2015 году, но ремонта он дождался только спустя три года. На сегодняшний день лечение там проходят 15 пациентов.

"Сейчас у нас семь регулярных пациентов. То есть это те пациенты, которые проходят лечение амбулаторно, принимая препараты дома. Также бесплатное лечение у нас получают восемь детей, которых заразили туберкулезом родители", - рассказала медсестра противотуберкулезного амбулаторного пункта в Очамчыре Жанна Шалашава.

© Sputnik / Бадри Есиава Противотуберкулезный амбулаторный пункт в городе Гудаута

Препараты присылают из Республиканского противотуберкулезного диспансера, но не всегда больные охотно их принимают, с сожалением добавила она. Дело в том, что некоторые, после того как им становится лучше, отказываются продолжать лечение, что губительно не только для них самих, но и для окружающих.

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Шалашава призналась, что старается всячески информировать пациентов о сопутствующих этому заболеванию опасностях, но не каждый к этому прислушивается. Один пациент с открытой формой туберкулеза может заразить десятки людей.

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Противотуберкулезный амбулаторный пункт был открыт в Сухуме после ремонта в марте 2017 года во Всемирный день борьбы с туберкулезом.

В рамках программы

Противотуберкулезная программа была запущена в Абхазии практически сразу после окончания Отечественной войны народа Абхазии международной организацией "Врачи без границ".

"С 2011 года эта программу постепенно начали сокращать, и обязанности за ее реализацию взял на себя Минздрав Абхазии. Была создана Национальная противотуберкулезная программа, цели и задачи которой заключаются в уменьшении распространения этого вируса, стабилизации ситуации", - рассказала руководитель противотуберкулезной программы Шазина Хурхумал.

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К марту 2019 года по всей территории республики функционирует восемь амбулаторных пунктов, в каждом из которых работают по одному врачу и медсестре. С учетом численности населения Абхазии количество пациентов с туберкулезным заболеванием невысокое, считает Хурхумал.

"Зарегистрировано 110 случаев активного туберкулеза в Абхазии, из них 55 новых. Учитывая эти данные, эпидемиологическая обстановка в стране по этому заболеванию стабильная, не растет. Но настораживает то, что по всему миру растет количество случаев с устойчивой формой туберкулеза, которая требует гораздо более длительного и затратного лечения", - рассказала Хурхумал.

Многие пациенты, по ее словам, выезжают на лечение за пределы Абхазии, и данные о них отсутствуют в профильных медучреждениях Абхазии. Многие не готовы принять факт заболевания и отказываются от лечения, тяжело его переносят.

© Sputnik / Бадри Есиава Противотуберкулезный амбулаторный пункт в городе Гудаута

Такие случаи специалисты называют "дефолтами". Чаще всего, сказала Хурхумал, это связано с психологическим состоянием и отсутствием осознания всей серьезности последствий.

"Случаи "дефолта" – это большая проблема в нашей программе, к решению которой необходимо подойти со всех сторон, потому что у нас нет закона об обязательном лечении. Когда человек опасен для общества, мы не можем заставить его это делать", - отметила она.

В борьбе с туберкулезом также нужно учитывать социальное положение каждого пациента, некоторым из них необходима психологическая поддержка, уверена Щазина Хурхумал.