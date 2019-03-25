В Абхазии ответили на заявление НАТО о возможном принятии Грузии в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего рабочего визита в Грузию заявил, что Грузия достигла большого успеха на пути интеграции с НАТО, и она обязательно станет членом альянса.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В заявлении, сделанном генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом, нет ничего нового, сказал в интервью Sputnik секретарь Совета Безопасности Мухамед Килба.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия достигла большого успеха на пути интеграции с НАТО, и она обязательно станет в итоге членом альянса, не уточнив ни сроков вступления, ни того, сможет ли она сделать это без Абхазии и Южной Осетии.

"Такие заявления делали и ранее различные политические деятели, в том числе из руководства НАТО. Когда я в свое время заявил о том, что сама Грузия может признать наш суверенитет, некоторые скептически отнеслись к этому, но заявление, сделанное Столтенбергом, подтверждают мои слова", - подчеркнул Килба.

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При определенных условиях Грузия может быть вынуждена признать суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

"Это не говорит о том, что они откажутся от планов воссоединения, поисков форм возвращения республик, мы должны быть готовы к этому, укреплять законность, правопорядок, внешнюю и внутреннюю безопасность", - отметил глава Совбеза Абхазии.

Мухамед Килба не исключает поэтапного вступления Грузии в состав Североатлантического альянса.

Грузия не получит в обозримом будущем полный пакет военного сотрудничества с НАТО, считает в свою очередь политолог Владимир Новиков, это подтверждается тем, что Столтенберг не указал сроков вступления Грузии в НАТО.

"Я обращаю внимание, что под Грузию и еще несколько стран был придуман статус "аспирантов", такого статуса раньше не было, были кандидаты и члены организации. И второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, в принципе, получить доступ к военным технологиям, в первую очередь американским, Грузия может давно, минуя натовские институты", - заметил Новиков.

Он напомнил, что в 2009 году, вскоре после войны 2008 года, была подписана хартия о евроатлантическом сотрудничестве между США и Грузией.

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Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.