Минобразования: половина детсадов Абхазии требует капремонта

Министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба отчитался о проделанной работе за 2018 год на заседании Кабинета министров в среду 27 марта.

СУХУМ, 27 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Половина детских садов в республике нуждается в капитальном ремонте, сказал министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба, представляя отчет работы ведомства за 2018 год на заседании Кабинета министров в среду 27 марта.

В Абхазии сегодня работает 39 государственных детских садов, сказал Адгур Какоба.

"Из 39 детских садов, порядка половины оборудованы в соответствии с современными стандартами, но нельзя не сказать, что остальная часть детских садов нуждаются в ремонтно-восстановительных работах. Среди них детский сад "Мрамза" в городе Гагра, также детсад "Алашарбага" в городе Гудаута, "Алашара" и "Апра" в Сухуме, сады в Галском районе", - подчеркнул он.

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В городе Очамчыра работает только один детский сад, однако благодаря реализации Инвестиционной программы, в 2019 году будут завершены работы по строительству дошкольного учреждения.

"Ключевым вопросом для министерства остается нехватка мест в детских садах, из 2354 заявлений в 2018 году, было принято 1172 ребенка, еще 1182 дошколенка, это более 50% не смогли пойти в детские сады. Не решив этот вопрос, трудно говорить об улучшении системы образования", - заявил министр.

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В Абхазии 155 общеобразовательных учреждений – 145 средних школ, восемь неполных средних, две начальные школы. Из них 59 абхазских школ, 16 абхазо-русских, 45 русских, 25 армянских, 10 грузинских.

Адгур Какоба подчеркнул, что существует нехватка школьных учителей, по всей республике дефицит составляет до 500 человек. 27 387 школьников учатся в школах Абхазии, проинформировал Какоба.

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Пять училищ предоставляют среднее профессиональное образование. Детские сады посещают 4824 ребенка от трех до шести лет, их обучением занимаются 428 квалифицированных специалистов, подчеркнул министр образования и науки.