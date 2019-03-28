Правкомиссия приняла решение по ситуации в Абхазском драмтеатре

СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Правительственная комиссия сделала заключение по урегулированию вопросов администрирования и организации деятельности Абхазского драмтеатра, сообщил корреспонденту Sputnik гендиректор театра Нодар Чанба.

"Комиссия довольно долгое время работала, учла реальную ситуацию в театре и предложила проект нового устава. Я считаю, что мы должны его изучить и предложить правительству свое видение. На мой взгляд, это разумное решение", – сказал Нодар Чанба.

В рамках нового проекта устава члены комиссии предложили ввести должность художественного руководителя и четко разграничили обязанности между худруком и гендиректором. Творческой частью должен заниматься исключительно худрук и худсовет, а администрированием – гендиректор. При этом, все решения по постановкам должны решаться согласованно.

"Должность худрука не новая. Он в театре и раньше был. Но потом убрали эту должность и полномочия художественного руководителя передали генеральному директору. Я считаю, что вполне разумно возвращать те должности, которые необходимы в любом творческом коллективе.

Административными вопросами будет заниматься генеральный директор. То есть, это не будет выглядеть таким образом, что один решил одно, другой - другое. Это будет коллегиальное решение и художественного руководителя и директора. Но я сам считаю, что худрук должен быть главным лицом", – пояснил Чанба.

Кандидатуру художественного руководителя будет рассматривать комиссия Министерства культуры. Как признался гендиректор Абхаздрама, в театре есть люди, которые могут занять эту должность.

"Личность художественного руководителя нужно обговаривать. Эта должна быть фигура, которая имеет хорошую творческую репутацию не только в Абхазии, но и на международной площадке. Им должен быть человек, который вывел наш театр за рубеж. Если даже он со стороны будет привлечен, то он должен иметь серьезный опыт в творческой работе", - сказал Чанба.

Учредитель может выдвигать свою кандидатуру, но возможно, ее будет предлагать дирекция театра, добавил он.

"В Абхазском театре сегодня есть люди, которые могут занимать эту должность. Это - Валерий Михайлович Кове. Фигура, которая имеет необходимый опыт. Но можно и со стороны кого-то пригласить. Он может быть не только абхазом. Самое главное – его опыт", – считает Чанба.

Сейчас, как отметил Чанба, дирекция театра изучает предложения комиссии по новому уставу. Но, несмотря на то, что пока оргвопросы открыты, театру предложили продолжить работу.

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27 февраля часть творческого состава, технический и обслуживающий персонал объявили забастовку с требованием к правительству Абхазии снять с должности генерального директора Нодара Чанба. Протестующим не нравился стиль и методы работы нового генерального. Был упразднен худсовет, уволены пять сотрудников. Актеров возмущало, что Нодар Чанба одновременно занимает должности гендиректора и худрука.