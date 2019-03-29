Популярные профессии и рынок труда: на кого учатся жители Абхазии

О том, какие специальности наиболее популярны в Абхазии, в чем преимущество обучения по техническим направлениям и какие квоты выдает Россия жителям республики, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Какие специальности популярны

Среди абхазских студентов, как и в прошлые годы, наибольшей популярностью пользуются такие профессии, как юрист, экономист, международник. При этом в республике нехватка специалистов технических направлений: инженеров, строителей, сантехников и многих других.

Устроиться на работу, имея техническое образование, гораздо проще, чем, к примеру, юристам или экономистам, говорит заместитель первого проректора Абхазского государственного университета по учебной работе Инга Ардзинба.

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Она отметила, что на агроинженерном факультете АГУ существуют специальности, по которым в республике есть нехватка, это агрономия, защита растений, технические системы в агробизнесе, электроснабжение.

"Из перечисленных специальностей наибольшим спросом пользуется электроснабжение, потому что эта отрасль - одна из основных и бюджетообразующих, эти специалисты востребованы и, начиная с третьего курса, студенты уже трудоустроены, чего нельзя сказать, к примеру, о юристах и экономистах, хотя они тоже пытаются устроиться, но они не настолько востребованы, как студенты технического профиля обучения", - отметила Ардзинба.

Еще одно направление, которое наиболее эффективно развивается в республике, – строительство, однако в главном учебном заведении страны специалистов этого направления сегодня не готовят. Заместитель первого проректора отметила, что несколько лет назад Уральский технологический университет подготавливал инженеров в Абхазском госуниверситете.

"Но уже около трех лет набора на эту специальность нет по ряду причин", - подчеркнула Ардзинба.

Проректор по учебной работе АГУ Виктор Маландзия сообщил, что совместная программа по подготовке строителей проходила в течение пяти лет, и за это время специальность строителя получили около 130 человек.

"В России изменилось законодательство, связанное с образованием, изменились платы за обучение, они очень существенно поднялись. Мы планируем, если не с уральцами, то может быть, с другими нашими партнерами снова начать программу по подготовке строителей, так как это направление востребовано в Абхазии, но не в этом году", - рассказал проректор.

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Абхазский госуниверситет не единственное учебное заведение, где обучают техническим специальностям, есть и другие. Одно из них – Сухумский государственный колледж. Директор Светлана Габлия отмечает, что на сегодня в колледже учатся более трехсот студентов.

В колледже есть такие специальности, как "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", "Гостиничный сервис", "Экономика и бухгалтерский учет", "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", "Радиосвязь, радиовещание и телевидение", "Банковское дело", "Электрооборудование предприятий и гражданских зданий".

На технических специальностях учатся три года и десять месяцев. После девятого класса студенты учатся по школьной программе, а если с 11 класса поступают, то учеба длится три года. Также в колледже есть заочное отделение, на котором учатся 167 студентов, из них на технических специальностях – 99 человек.

На технических специальностях в основном учатся парни, это специальности, которые востребованы в Абхазии – ремонт автомобилей, строительство, электрооборудование предприятий.

"По специальности электрооборудование предприятий и гражданских зданий учеба проходит на заочной основе, так как там учатся ребята, которые уже работают", - говорит она.

Преподаватели колледжа стараются отслеживать дальнейшую судьбу своих студентов после окончания учебы, подчеркнула Габлия.

"Ребята, которые окончили учебу по техническим специальностям, больше устраиваются на работу, а вот окончившие "гостиничный сервис", "банковское дело" или "экономику" и "бухучет" устраиваются с трудом, так как в основном принимают на работу приезжих", - сказала руководитель колледжа.

Недостатком в работе колледжа она назвала отсутствие подготовки таких специалистов, как сварщики, сантехники, штукатуры, маляры, ведь в них современная Абхазия очень нуждается. Но в колледже планируют не мириться с этим и начать подготовку таких специалистов.

"Нам завезли необходимое оборудование, эти курсы очень нужны в Абхазии, и мы надеемся, что у нас будут эти специалисты. На данный момент у нас только один мастер производственного обучения, хотя нам нужно еще больше специалистов", - говорит она.

Валерий Микаелян учится на втором курсе в колледже, его специальность "обслуживание и ремонт автомобильного транспорта".

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"Мне всегда было интересно то, как работают автомобили, как они устроены и действуют все механизмы. Мы проходим практику, нам показывают, как нужно ремонтировать автомобили, хочу закончить учебу и стать хорошим специалистом", - поделился он планами на будущее.

Учиться в России

Распределением квот, выделяемых правительством Российской Федерации для Абхазии, занимаются две организации - "Россотрудничество" и Министерство образования и науки Абхазии.

В состав абхазской рабочей группы, которую возглавляет министр образования и науки, включили представителей Абхазского госуниверситета, Парламента и Минтруда.

"Мы включили в рабочую группу специалистов Минтруда, так как все студенты после окончания учебы должны вернуться в Абхазию и быть трудоустроены. В этом году мы получили 50 квот, из них более 30 уже распределены в аспирантуру, ординатуру, магистратуру. Оставшихся должны были распределить на бакалавриат и специалитет", - сказал министр образования и науки республики Адгур Какоба.

Он также сообщил, что в этом году, в отличие от прошлых лет, на такие специальности, как экономика, юриспруденция квоты не были выделены.

"Потому что мы всегда выступали за то, чтобы квоты распределялись именно по потребности республики, а на названные специальности у нас достаточное количество специалистов, которых готовят в АГУ", - подчеркнул Какоба.

Многие желающие поступить в российские вузы не смогли набрать необходимые баллы, чтобы освоить квоты.

"Решением совместной комиссии неосвоенные квоты распределили на другие специальности, в основном в аспирантуру и магистратуру. И эти 50 квот в этом году были полностью освоены", - рассказал министр.

Он отметил, что было большое количество желающих поступить на медицинскую специальность, но было выделено только четыре места, при этом прошедших успешно экзамены было намного больше.

"Многие, кто хотел поступить на медицинские специальности, выбрали другие направления, такие как нефтегазовое, геодезия, землеустройство", - сказал Какоба.

Министр образования рассказал, что соглашения с поступающими в российские вузы о том, чтобы по завершении учебы они возвращались в республику, не существует.

"Мы хотели, чтобы со студентами подписывались соглашения, которые обязывали бы их после завершения учебы вернуться в Абхазию. Но возникает множество проблем, одна из которых - это обязанности сторон. Мы должны подписать, что сторона, отправляющая того или иного студента, после окончания обязуется его трудоустроить, этот вопрос сейчас тяжело решить, поэтому заключать такой договор сегодня невозможно", - заметил он.

Руководитель "Россотрудничества" Вадим Чеха отметил, что в этом году не выделены квоты на псевдопопулярные специальности.

"С одной стороны нет ничего страшного в том, что юноша хочет обучаться по направлению менеджмента, неважно, есть ли преобладание уже подготовленных кадров, нет ли давления на рынок труда по этому и по другим общепопулярным направлениям. Но все же необходимо, чтобы квота ориентировалась на реальные потребности республики", - подчеркнул он.

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Он подчеркнул, что для Абхазии важны такие сферы деятельности, как энергетика, прикладная геология, нефтеразведка, биотехнология, строительство.

Рыночные отношения

При обучении студентов учитывается рынок труда, который сложился в республике, отметила заместитель первого проректора Абхазского государственного университета по учебной работе Инга Ардзинба.

"Современные стандарты предполагают связь с работодателями, теми, кто в конечном итоге будет предоставлять рабочие места. На экономическом факультете в этом году новый проект – это специалитет "управление гостиничным и туристическим бизнесом". Эта сфера у нас естественно востребованная, специалисты этого профиля необходимы для республики", - сказала она.

Также на агроинженерном факультете введен новый профиль "защита растений".

"После того как у нас уничтожен самшит, когда боремся с клопами, университет отреагировал на это подготовкой специалистов, которые могут оказать помощь в этой сфере. Абхазский университет как флагман науки и образования следит за рынком труда, за теми специальностями, которые востребованы", - подчеркнула Ардзинба.

Ожидается, что в будущем учебном году в АГУ будет 250 бюджетных мест на восемь факультетов и отделение искусств.

"Число платных мест ориентировочно будет на отметке 435, планируем принять около 700 абитуриентов", - говорит она.

Студенты, которые окончили учебу по государственному заказу, обязаны отработать два года по специальности, только в этом случае они могут получить диплом об образовании. Студенты прикреплены к той или иной организации, например, школа или сельхозпредприятие, отметила Инга Ардзинба.

"К нам обращаются администрации городов и районов, государственные комитеты, госуправления, агентства, Академия наук, Институт ботаники, Минобразования и многие другие, они просят предоставить бюджетные места по тем специальностям, которые им нужны. Если у них есть определенные вакансии, то они оправляют заявку в ответ на наше письмо", - сказала главный специалист отдела трудовых ресурсов и занятости Минтруда Абхазии Зарина Квачахия.

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По ее словам, не все поступающие по госзаказам в АГУ могут устроиться на работу после окончания учебы.

"Это связано с тем, что за время обучения студента, организации находят сотрудника", - говорит она.

При этом окончивший университет может обратиться в организацию, которая дала возможность получить образование по госзаказу, там он может получить открепительное удостоверение. Предъявив документ в университете, окончивший вуз может получить свой диплом.

"Открепительный документ свидетельствует о том, что студент пришел по месту назначения, но вакансия уже занята", - подчеркнула Квачахия.

После того как в Минтруда составлены списки необходимых рабочих мест, заявки отправляются в Кабинет Министров, где и принимают решение о формировании госзаказа, сообщила она.

По данным 2018/2019 учебного года наибольшее количество бюджетных мест было предоставлено на такие специальности как филология – "Абхазский язык и литература" – 25 мест, "Абхазский язык в неабхазской школе", - 15 мест, "Русская филология" – 15 мест.

"То есть государство уделяет больше внимания педагогическим, сельскохозяйственным специальностям, но зачастую даже по госзаказу на них не идут. Мы пытаемся создать более лояльные условия поступления, чтобы выполнить государственный заказ", - подчеркнула Инга Ардзинба.

Также она отметила, что в этом году впервые будет проведена олимпиада среди выпускников школ "Путь к вершинам", победители и призеры олимпиады могут выбрать любой факультет, куда будут зачислены без экзаменов. По итогам олимпиады "Путь к вершинам" будет выбран один победитель и два призера.

"Проводя впервые олимпиаду на своей площадке, АГУ ни в коей мере не подменяет олимпиаду республиканскую школьников. Разница в том, что по итогам олимпиады, проводимой Минобразования, победители могут быть рекомендованы приемной комиссии АГУ к зачислению только на педагогические и сельскохозяйственные специальности. Что касается победителей нашей олимпиады, которая пройдет с 12 по 14 апреля, спектр выбора специальностей гораздо больше", - проинформировала она.

Сейчас АГУ проводит профориентационную работу в городах и районах Абхазии.

"Наибольшим спросом, как и в прошлые годы, пользуются такие специальности, как юриспруденция, экономика, международные отношения. Сегодня набирает силу и спрос на дизайн. В этом году мы впервые будем запускать профиль "ландшафтный дизайн", - говорит она.

Поездки по районам Абхазии позволяют говорить о том, что дизайн и ландшафтный дизайн пользуются спросом, так как потенциальные студенты интересуются ими, отмечает специалист.

"Конечно, люди подходят и интересуются экономической, юридической и специальностью международные отношения. А что касается педагогической и сельскохозяйственной специальности, к сожалению, спрос не такой, как хотелось бы", - подчеркнула Ардзинба.

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При этом есть люди, которым интересны педагогические и сельскохозяйственные специальности, несмотря на то, что они не вызывают ажиотажа, говорит она.

"Но мы со своей стороны пытаемся переломить уже сложившуюся тенденцию, для этого деканы, представители факультетов приезжают в районы и рассказывают больше о педагогических, сельскохозяйственных специальностях, для того чтобы привлечь абитуриентов и показать, насколько они важны и интересны", - рассказала заместитель первого проректора АГУ.

После учебы

Илона из Сухума уехала учиться по лимиту в Российский университет туризма и сервиса в Москве в 2006 году по специальности "Культурология".

"В университете произошли очень большие преобразования - из Московского он стал Российским, и очень многие специальности перестали существовать, в том числе и моя. Из 26 человек в нашей группе осталось шестеро, и нас перевели на специальность "реклама", нам пришлось сдавать 22 предмета, чтобы перевестись", - рассказала она.

Став специалистом по рекламе и поработав в Москве два года, она приехала в Абхазию в поисках подходящей вакансии, пыталась устроиться в несколько крупных компаний.

"При приеме на работу некоторые компании требовали знание абхазского языка, у меня его нет, несмотря на то, что у меня уже был опыт работы и я могла поделиться своими знаниями", - говорит Илона.

Еще одна сложность, призналась она, заключалась в том, что ее профессиональные знания были не нужны.

"Если, например, в Москве я работала, и каждый месяц были нововведения, то здесь работали по старинке, мои знания здесь еще были не нужны. К примеру, в Москве мы работали с помощью новых систем, всякие аналитические системы и так далее", - подчеркнула она.

Илона не смогла найти подходящую работу в Абхазии, и ей пришлось снова вернуться в Москву.