Нет понимания: почему в Абхазии сложно детям с аутизмом

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Абхазии про аутизм заговорили не так давно. Он пока еще кажется непонятным и пугающим. Но чем больше мы об этом знаем, тем легче будет жить особенным детям и их близким.

В Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями на учете стоят 35 детей с расстройством аутистического спектра. Но, по словам психолога Диниса Чанба, точной статистики в Абхазии нет. Многие не "фиксируются" из-за того, что они живут в отдаленных деревнях, не могут вовремя приехать в центр и обратиться к специалистам, да и зачастую сами родители не понимают, что с их ребенком, скрывают проблему или не хотят признавать, что их малыш особенный.

"Проблема в том, что многие живут в отдаленных районах, родители не могут приехать и показать ребенка вовремя, и упускают важное время для коррекционных мероприятий. Точной статистики никто не скажет. Многие скрывают, многие не хотят признавать, не афишируют. Но на самом деле их намного больше", – рассказал Чанба.

По данным ВОЗ, расстройства аутистического спектра есть примерно у каждого сотого ребенка.

Сегодня в Абхазии детьми с аутизмом занимаются в Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями. Но если в столице есть специализированные центры, то в районах таких центров нет.

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"У меня широкая география, приезжают из Очамчыры, Гудауты, Гагры. Там нет специализированных центров. В таких городах как Гагра, Гудаута, Очамчыра сложно найти специалистов, а в селах дела обстоят еще хуже", – отметил Чанба.

По его словам, к особенным детям нужен особенный подход. Это не ребенок, которому можно сказать: сядь, встань, рисуй. Он должен принять нового для него человека, поверить ему. И это долгий процесс.

Социализация детей с аутизмом зависит от общества. В Абхазии часто они сталкиваются с тем, что их не принимают в садики и школы.

"Если мы будем их принимать, то они социализируются. Многие дети, с которыми я работал, пошли в школу, а кто-то и в садик, но есть и те, кто столкнулся с проблемой непринятия в школу или же дошкольное учреждение. К примеру, только сегодня разговаривал с отцом одного из детей. Им в Москве сказали, чтобы срочно отдали ребенка в школу. Девочка уже читает, пишет, но она особенный ребенок, она по-другому воспринимает информацию, по-другому думает, и ее не берут в школу из-за того, что ей сложно соответствовать педагогическим требованиям. Но ведь как-то надо расширить рамки для особенных детей. Если учитель завоюет доверие ребенка с аутизмом, то он будет делать то, что говорит учитель. К ним нужен особенный подход. Ребенок должен чувствовать, что вы его не оставите", – рассказал о проблемах детский психолог.

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Говорят, "если вы знаете одного аутичного человека, то вы знаете только одного аутичного человека". Аутизм очень разнообразен. Но важно выявить его в детстве, чтобы разработать индивидуальный подход к лечению, получить полезную информацию о потребностях ребенка и тех навыках, которые нужно будет развивать в первую очередь с помощью раннего вмешательства.

"Чем раньше выявляется аутизм, тем проще будет работать с ребенком, тем больше шансов как-то вытащить его из своего мирка. У меня есть девочка, которой еще нет и двух лет. Врачи рекомендовали, чтобы с ней занимался специалист, пока она маленькая. И вот мы занимаемся, пока она маленькая. Просто в этом возрасте легче корректировать. И у нас уже есть успехи, она стала реагировать на речь родителей, стала произносить слова. Но когда приводят девятилетнего ребенка, то тут намного сложнее. Это уже сложившаяся личность. Нужно всему заново обучать. Здесь мы делаем маленькие шажочки. Если с двухлетней девочкой за час мы делаем восемь упражнений, то с восьмилетним ребенком на одно упражнение уходит полчаса. Он не поддается", – объясняет Динис Чанба.

"Понять" аутизм

Аутизм диагностируют врачи, но очень важно, чтобы именно родители своевременно обратились к специалисту. Чтобы распознать аутизм у ребенка, нужно внимательно наблюдать за его поведением, фиксировать проявления, нетипичные для детей того же возраста.

Нарушения социального взаимодействия

Часто маленький ребенок с аутизмом ведет себя так, будто он настроен "на свою волну". Он может не замечать, дома родители или ушли куда-то, может расстроиться, если взрослый пытается включиться в его игры, может не проявлять интерес к играм других детей. Порой он даже не реагирует на свое имя.

Нарушения в области коммуникации

Многие дети с аутизмом гораздо позже других начинают говорить и могут не использовать жесты. Вместо этого они подводят взрослых к тем предметам, с которыми хотят, чтобы взрослые что-то делали. Бывает и так, что дети рано начинают говорить и запоминать слова, но не используют их для общения. Часто они позже других детей начинают выполнять инструкции, может казаться, что они не слышат обращенные к ним слова.

© Фото : предоставлено Саломеей Кобахия Адаптировать и реабилитировать: центр для детей с инвалидностью открылся в Гудауте

Нарушения в поведении

Многие дети с аутизмом играют в игрушки не так, как другие, интересуются необычными предметами, совершают повторяющиеся действия. Ребенок может часто кружиться вокруг своей оси. Может вращать предметы, поднося их очень близко к лицу, может крайне интересоваться какой-то частью игрушки, например, любит крутить колесо у машинки.

Нарушения моторики

Часто ребенок не может захватывать и удерживать руками мелкие предметы. Не может кататься на велосипеде или машинке-каталке с педалями. Особенные дети одновременно могут обладать поразительной способностью к удержанию равновесия, но в то же время заметно быть неуклюжим. У детей с аутизмом может быть повышенное слюнотечение из-за проблем регуляции тонуса мышц рта и челюсти.

Особенности восприятия – обостренная чувствительность

Дети с аутизмом могут быть очень чувствительными и с трудом переносить шум, музыку, мигание лампочек, прикосновение к коже, запахи, которые другим кажутся вполне комфортными по интенсивности. Ребенок с аутизмом может демонстрировать неприятие всего нового или редкого, например, свечей на именинном пироге или шариков. Может иногда казаться глухим, не вздрагивать и не оборачиваться на громкие звуки, но в другое время реагировать на обычные или слабые звуковые раздражители.

© Sputnik / Виталий Аньков Дети и врачи: особенности лечения маленьких пациентов

Причинение вреда самому себе

Ребенок сам себе наносит травмы и причиняет вред. Это поведение встречается не очень часто, но вред бывает серьезным. Особенные дети могут вырывать у себя волосы клочьями, сильно стучать головой об пол или стены, царапать и отдирать кожу и раневые поверхности.

Нарушение чувства опасности

Иногда при аутизме бывает нарушено чувство опасности. Ребенок ведет себя так, будто у него отсутствует инстинкт самосохранения, он не распознает ситуации, требующие осторожности, может стремиться к опасности и нарушать правила безопасности в одной и той же ситуации снова и снова, несмотря на полученный прежде негативный опыт.

Но важно помнить, что аутизм – это не крест на судьбе человека. У значительной части "особенных людей" интеллект соответствует норме, нередко у них проявляются удивительные способности в области зрительного восприятия, памяти, музыкального слуха, математики. Некоторые люди с аутизмом находят себя в искусстве благодаря своему необычному взгляду на мир.

2 апреля ежегодно отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, в которой была выражена обеспокоенность высокой численностью детей, страдающих аутизмом.