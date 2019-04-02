Хинтба о гастролях РУСДРАМа в Саранске: зритель попал в "плен" "Хаджи-Мурата"

СУХУМ, 2 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. После показа спектакля "Хаджи-Мурат" на фестивале "Соотечественники" в Саранске мы ежедневно получаем отклики зрителей, которые просят снова показать постановку, рассказал директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба на пресс-конференции по итогам участия театра в фестивале.

"Люди пишут нам, что они попали в "плен" этого спектакля и до сих пор не могут выйти из него", – добавил он.

По словам Хинтба, постановка удивила зрителей не только интересным режиссерским, звуковым и световым решением.

"Ведь "Хаджи-Мурат" – это повод поговорить об очень важных вопросах, которые волнуют нас и сегодня. В частности, это антивоенная тема, тема общности интересов людей вне зависимости от их национальной и принадлежности. Он говорит о многом и ярко отражает внутренний мир, вселенную Льва Николаевича Толстого. Постановка наполнена метафорами и требует от зрителя духовной и интеллектуальной работы", - пояснил он.

В гастрольном туре РУСДРАМа приняли участие и актеры Абхазского драмтеатра Саид Лазба и Аляс Колбая, которые заменяли на сцене Тимура Кварчия и Армена Амирбекяна.

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"Актеры Абхазского драматического театра очень органично влились в наш спектакль, и я был рад, что наконец-то старые стереотипы о том что актер, работающий в одном театре, не может быть задействован в другом, были разрушены. Это абсолютно провинциальная позиция, которая долгое время у нас существовала", - отметил Хинтба.

По словам директора, театральные критики высоко оценили спектакль, в адрес актеров и всей команды прозвучало много хвалебных слов, но были и замечания.

"Это те недостатки, которые мы и сами отмечаем. Это проблемы со сценической речью, артикуляцией, акцентом и подачей. Мы признаем эти проблемы и работаем над ними. К примеру, недавно к нам приехала специалист по сценической речи из ГИТИСа и провела мастер-класс для наших актеров", - рассказал Хинтба.

Гастроли РУСДРАМа прошли при финансовой поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии. Министр культуры Эльвира Арсалия отметила, что постановку можно смело назвать новым прочтением классики.

"Этот материал был также интересен, потому что произведение до этого не было представлено ни в кино, ни в театре. РУСДРАМ пошел сложным, но интересным путем. Этот спектакль с широким адресом, который интересен и зрителям, и театральным критикам", – добавила она.

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха отметил, что успех театра за рубежом отражает высокий уровень развития сферы культуры в республике.

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"Речь идет об органах управления культуры, о системе подготовке кадров, а театр можно назвать "бриллиантом" в этой системе", - добавил он.

В конце пресс-конференции Ираклий Хинтба объявил о том, что спектакль был отобран для участия в театральном фестивале "Толстой Weekend", который пройдет в Ясной Поляне в июле 2019 года. Организатор фестиваля - Министерство культуры России.