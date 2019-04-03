15:56 03 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.16
  • EUR73.17
Поиск

На российской военной базе в Абхазии построено более 50 объектов инфраструктуры

© Foto / Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
Получить короткую ссылку
4720

Все объекты инфраструктуры возводились по новым современным технологиям из экологически чистых строительных материалов.

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев проинформировал о том, что, на территории российской военной базы в Абхазии за четыре года построено и сдано в эксплуатацию около 50 объектов инфраструктуры.

В числе построек 34 жилых дома для военнослужащих и их семей, более 10 служебных объектов - контрольно-пропускной пункт, караульное помещение, кинологический городок, склады материального и технического обеспечения.

© Sputnik Томас Тхайцук
Безопасность Черноморского региона невозможна без России
Возведенные двухэтажные жилые дома состоят из 540 однокомнатных, двухкомнатных  и трехкомнатных квартир. Все квартиры включены в фонд служебного жилья базы и оснащены необходимой бытовой техникой и мебелью – электропечами, телевизорами, холодильниками, мягкими диванами, столами и стульями. На придомовой территории оборудованы современные детские площадки.

Контроль за соблюдением качества и сроков строительства осуществлялся управлением ЮВО с помощью установленных на местах веб-камер.

Пальба из всех пушек: российские военные провели бои в горах и на побережье Абхазии>>

Кроме того, на территории военной базы завершается строительство еще четырех жилых домов, здания школы на 200 мест и детского сада на 150 мест.

По теме

Оставаясь незамеченными: артиллеристы ЮВО уничтожили разведку условного противника
"Змей Горыныч" и саперы ЮВО отработали разминирование на учениях в Абхазии
Танкисты ЮВО из Абхазии приняли участие в учениях в Адыгее
Теги:
Южный военный округ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Полет в удовольствие: салоны самолетов лучших авиакомпаний в мире
"Ураган" обрушился на "противника": в Челябинске испытали систему залпового огня
Расходы бюджета Абхазии в 2018 году
Расходы Абхазии: бюджет республики в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia