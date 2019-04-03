На российской военной базе в Абхазии построено более 50 объектов инфраструктуры

Все объекты инфраструктуры возводились по новым современным технологиям из экологически чистых строительных материалов.

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев проинформировал о том, что, на территории российской военной базы в Абхазии за четыре года построено и сдано в эксплуатацию около 50 объектов инфраструктуры.

В числе построек 34 жилых дома для военнослужащих и их семей, более 10 служебных объектов - контрольно-пропускной пункт, караульное помещение, кинологический городок, склады материального и технического обеспечения.

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Возведенные двухэтажные жилые дома состоят из 540 однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Все квартиры включены в фонд служебного жилья базы и оснащены необходимой бытовой техникой и мебелью – электропечами, телевизорами, холодильниками, мягкими диванами, столами и стульями. На придомовой территории оборудованы современные детские площадки.

Контроль за соблюдением качества и сроков строительства осуществлялся управлением ЮВО с помощью установленных на местах веб-камер.

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Кроме того, на территории военной базы завершается строительство еще четырех жилых домов, здания школы на 200 мест и детского сада на 150 мест.