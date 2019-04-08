Президент Абхазии назвал сроки закрытия сухумской свалки

СУХУМ, 8 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Строительство нового мусорного полигона будет завершено в течение полугода, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с жителями микрорайона Маяк, выступающими за закрытие близлежащей сухумской мусорной свалки, в понедельник 8 апреля.

"Мы говорили, что найдем средства и на первом этапе решим тему дополнительного котлована, проведем дорогу, чтобы отдалить территорию свалки от домов. На все работы по обустройству полигона необходимо порядка 120 миллионов рублей. Полигон документально оформлен, теперь нужно найти денежные средства. Там должно быть соответствующее сортировочное оборудование. Для этого нужно время, это работа не одного дня. На это потребуется около полугода", - объяснил глава государства.

Глава государства также отметил, что закрыть сухумскую свалку на время подготовки и строительства нового полигона в Гулрыпшском районе невозможно, так как нет соответствующего места для складирования и сортировки мусора, а жители остальных районов республики также не согласны принимать столичный мусор.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спецавтохозяйство не может утилизировать мусор из-за акции протеста на Маяке

Однако жители микрорайона Маяк остались при своем мнении. Представитель митингующих Джансух Адлейба отметил, что бессрочная акция протеста не завершится до тех пор, пока жителям района не предоставят указ президента о закрытии свалки.

"Мы настроены решительно. Пока мы не увидим, что технику вывезли со свалки и не увидим указ президента, мы не разойдемся. Машины сюда заедут только через наш труп, на этом мы поставили точку", - отметил он.

Первый раз жители Маяка собрались на бессрочную акцию возле сухумской школы №12 с требованием закрыть свалку 3 декабря прошлого года.

Строительство нового мусорного полигона в Гулрыпшском районе начнется в 2019 году>>

© Sputnik / Томас Тхайцук Ситуация на Маяке

Раньше свалка не мешала жить людям. Но за последние годы она расширилась и занимает уже около 60 гектаров. Жители Маяка, Старого поселка, Нового района и села Гумиста стали ощущать токсичные запахи. Протестующие заявили, что акция завершится только тогда, когда президент Абхазии даст письменный ответ по решению наболевшего вопроса.

© Sputnik / Томас Тхайцук Незванный мусор: чего не ждут жители Гулрыпшского района

Декабрьская акция продолжалась два дня. Местные жители дежурили, чтобы машины с отходами к свалке не проехали. МУП "Спецавтохозяйство" (САХ) в течение этого времени городской мусор складировало в контейнерах, которые стоят на территории предприятия.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал распоряжение по решению проблемы с утилизацией мусора вечером 4 декабря.

В марте 2019 года правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района.

Так нельзя: жители гулрыпшского села против "миграции" сухумской свалки>>

4 апреля премьер-министр Абхазии Валерий Бганба в ходе брифинга объявил о том, что новый полигон будет построен в Гулрыпшском районе. Строительство мусорного полигона начнется в мае 2019 года, финансирование произойдет в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы.