Блок-посты и рейды: МВД Абхазии перейдет на усиленный режим работы с мая

МВД Абхазии разработало план организационных, оперативных и профилактических мероприятий, направленных на усиление борьбы с преступностью, обеспечение безопасности и общественного порядка в период летне-курортного сезона 2019 года, сообщает пресс-служба ведомства.

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. МВД Абхазии перейдет на усиленный режим работы в летний курортный сезон с мая по сентябрь 2019 года, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник 8 апреля.

Сотрудники милиции, находящиеся в очередных трудовых отпусках, на этот период будут отозваны из отпусков.

"На постоянной основе силами центрального аппарата МВД и ОВД будут намечены рейдовые мероприятия, затрудняющие передвижение криминального элемента и тем самым снижающие вероятность совершения ими преступных деяний. Блок-посты "Мюссера" и "Кодор" в целях пресечения массовой миграции уголовно-преступного элемента в районы курортной зоны будут усилены сотрудниками из числа оперативного состава центрального аппарата МВД", - говорится в сообщении.

Все объекты курортной зоны, массово посещаемые туристами, экскурсионные маршруты будут взяты под контроль территориальными органами внутренних дел. Руководителями служб центрального аппарата, начальниками органов внутренних дел курортной зоны обеспечивается тесное взаимодействие между различными службами, в городах и районах намечены специальные оперативные и профилактические мероприятия. Силы оперативного состава и участковых инспекторов направлены на выявление и пресечение намерений преступных групп, особенно из числа мигрирующего криминального элемента.

© Foto / Кабинет Министров РА Предстоящий курортный сезон обсудили в Кабмине Абхазии

В планы правоохранительных органов Абхазии также входит проверка технического состояния автотранспорта для перевозки экскурсионных групп. На постах ГАИ установлены комплексы фото- и видеофиксации проезжающего автотранспорта. Работы по установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения продолжаются, отмечается в сообщении.

"Намечен комплекс мероприятий, направленных на контроль исполнения санитарных норм, выявления и пресечения фактов реализации в местах общественного питания, в пищеблоках домов отдыха и санаториях, а также в розничной торговле фальсифицированной пищевой продукции - меда, алкогольных напитков и иной продукции. Личный состав направлен на пресечение фактов, использования диких животных, птиц в коммерческих целях, взимания платы за фото- и видеосъемку природных объектов", - сообщает пресс-служба ведомства.

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В целях обеспечения необходимой информацией, способствующей повышению безопасности отдыхающих, прибывающих на частном автотранспорте, разрабатывается "памятка" с номерами телефонов экстренных служб. Любой гражданин может обратиться в органы внутренних дел по телефону "доверия" и получить необходимую информацию и помощь.

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Намечены меры по оперативному реагированию на жалобы и заявления граждан, прибывающих на отдых. Поставлена задача оперативного реагирования на все факты противоправных действий в отношении иностранных граждан, а также проведение информационно-предупредительной работы в целях профилактики преступлений. Уже с ранней весны активно работает информационная служба МВД Абхазии по консультированию граждан, планирующих отдохнуть в Абхазии.

Пресс-служба МВД республики отметила, что на особый контроль поставлена работа по предупреждению интернет-мошенничества в сфере туризма.

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Онлайн-приемная ведомственного сайта активна практически круглосуточно, все без исключения обращения граждан принимаются, рассматриваются и далее уже отрабатываются по профильным направлениям.