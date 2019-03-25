"Сгоревшая" путевка: как не испортить себе отдых в Абхазии

О том, как туристы "клюют" на "липовые" путевки, можно ли обезопасить себя и что делать обманутым отдыхающим, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Из года в год

Из года в год мошенники продают "липовые" путевки в Абхазию, на их удочку попадают доверчивые люди, которые хотят отдохнуть в республике. В 2018 году таких оказалось несколько сот человек.

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Обычно злоумышленники делают клоны сайтов популярных туробъектов Абхазии, через которые люди и покупают несуществующие услуги. Об обмане узнают, только приехав в республику.

Первый заместитель министра внутренних дел Абхазии Казбек Кишмахов сообщал, что, правоохранительным органам в 2018 году удалось предотвратить около 150 случаев мошеннических действий по отношению к туристам.

При этом отследить мошенников и привлечь их к ответственности - довольно трудная задача, на "липовых" сайтах часто указаны абхазские номера телефонов, они специально приобретаются для того, чтобы придать достоверность, подчеркивал представитель МВД.

Некоторых обманутых туристов не бросают в беде, их либо бесплатно принимают, либо делают значительные скидки.

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В Минтуризме отмечают, чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо пользоваться официальной страницей ведомства, на которой представлена информация о средствах размещения в Абхазии.

Осторожно – мошенники

До активного курортного сезона еще пара месяцев, но у же в интернете появились "липовые" предложения об отдыхе в Крыму и Абхазии, в частности есть "путевки" на государственную дачу "Лдзаа". Мы связались с арендатором Фаиной Сакания.

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"Я как-то зашла в интернет и увидела, что открылся новый сайт. Во-первых, они назвали пансионатом нашу дачу, и половина фотографий сделана не у нас. Кроме того, они разместили пищеблок, который также принадлежит не нам, расценки не те. Практически вся информация, которая там есть, вымышленная", - говорит она.

Цены, которые представлены на сайте мошенников, значительно ниже, чем на госдаче, заметила Сакания.

"Кроме того, мошенники предлагают 30% скидку, если туристы перечислят полную стоимость отдыха. Я узнала, что абхазский номер телефона, который указан на сайте, был заблокирован еще в 2015 году, там есть еще сочинские номера, на которые я много раз пыталась дозвониться, но ни один из них мне не ответил, я пыталась позвонить и по российской сим-карте", - рассказала арендатор о попытке собственного расследования.

Она сообщила, что в скором времени появится официальный сайт государственной дачи "Лдзаа".

"У нас только 12 номеров, поэтому сайта своего еще не было. Госдача принадлежит Управлению госдачами Абхазии, я им сообщила о мошенническом сайте. Страница мошенников зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Четыре человека, которые купили путевки, обратились непосредственно к нам, мы им дали справки для обращения в правоохранительные органы", - сообщила Фаина Сакания.

Как избежать обмана

Бывают случаи, когда туристы экономят на звонках, чтобы удостовериться в реальности предложения, говорит начальник отдела Министерства по курортам и туризму Адамур Мукба.

"Здесь мы сделали бесплатный номер, министерство будет платить за каждый звонок, у людей есть возможность бесплатно получить справку", - сказал он.

Горячая линия ведомства работает по номеру – 8800 5054240, это бесплатный номер для звонящих из России. Абоненты могут звонить на этот номер напрямую, связь будет доступна в течение нескольких дней, сообщил Мукба.

"Любой потенциальный турист, который предполагает приобрести путевку на том или ином сайте, и у него возникает какое-то сомнение, он может позвонить по этому номеру и получить информацию относительно того, является ли сайт подлинным, принадлежит ли он тому или иному дому отдыха или пансионату или же нет. То есть, условно говоря, прежде чем оплатить, они могут позвонить и проверить информацию", - подчеркнул Мукба.

Если специалист Минтуризма не сразу может дать информацию, то он перезвонит сам, как только соберет необходимые сведения.

"Для того чтобы турист не был обманут, он должен посмотреть, существуют ли аналогичные сайты приблизительно с тем же доменом. К тому же у любого объекта есть свой отдел бронирования или как минимум личные контакты того или иного пансионата", - сказал он.

Наученные горьким опытом туристы порой не ограничиваются простым телефонным звонком.

"Был такой случай, когда туристы звонили в отель, на ресепшен и просили выйти на видеосвязь с ними, для того чтобы показать реальный это объект или нет. Администратор был вынужден выходить на связь и показывать инфраструктуру отеля", - рассказал начальник отдела Минтуризма.

Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина уверена, что мошенники - это часть реальности, и они никогда не исчезнут, поэтому важно быть бдительными.

"Конечно, жаль, что началась та же самая история, которая была в прошлом году, но все-таки мы надеемся, что люди будут более бдительными, уже не будут попадаться на удочку", - подчеркнула она.

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На "липовых" сайтах бросается в глаза то, что часто указывают ненастоящие имена руководителей пансионатов.

"В прошлом году мы обращали внимание на то, что когда присылают документы потенциальным туристам на оплату, то реквизиты российские, а печати абхазские, при этом печати поддельные", - отметила Калягина.

Кроме того, нужно обратить внимание на то, когда был создан сайт, многие мошенники создают сайты-однодневки.

"Если сайт создан, допустим, в январе и в том же месяце стал осуществлять активные продажи, это тоже наводит на мысли. У многих наших отелей и пансионатов есть свои сайты, но они не подвергались нововведениям, висят на старой платформе, но они есть", - говорит она.

Также нужно насторожиться, когда предлагают большие скидки на путевки.

В республике готовится реестр отелей, который будет доступен на сайте "Союза туризма Абхазии", отметила она.

"Там будут телефоны и адреса сайтов. Туристы могут защитить себя, доверяя проверенным агентствам, туроператорам и доверяя настоящим сайтам, их можно проверить. Можно позвонить по телефону, указанному на сайте, задать наводящие вопросы", - сказала президент Турсоюза.

Порой достаточно простых мер - быть настойчивым и дотошным, не стесняться задавать вопросы.

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"Мы стали спрашивать, где находится пансионат, что там расположено, есть ли детская площадка, где там есть бассейн и так далее. Девочка на линии стала запинаться, заикаться, сослалась на то, что она диспетчер и не знает ответов на вопросы, тогда мы попросили другой номер телефона, чтобы нам дали подробную информацию, с того момента она перестала брать трубку", - вспомнила Калягина.

Спасение утопающих

"Спасение утопающих – дело рук самих утопающих", то есть туристы сами должны быть внимательными. Мы не можем каждый год размещать по 600 семей туристов, простите, это очень сложно", - сказала Анна Калягина.

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Начальник отдела Минтуризма Адамур Мукба заметил, что ведомство не может предоставлять всем обманутым туристам бесплатное жилье.

"Они являются покупателями, туристы покупают путевки на свой страх и риск, наша задача обеспечить им максимальные условия для того, чтобы они могли уточнять информацию, если они звонят и не спрашивают, то это их ответственность. Но если они позвонят и подтвердят подлинность сайта, а в итоге окажется, что он мошеннический, то тогда, конечно, ответственность министерства", - сказал он.

Туристические объекты, которые чаще всего становятся мишенями для мошенников, как правило, имеют свои сайты, и всегда есть возможность проверить реальность обещанных услуг, подчеркнул Адамур Мукба.