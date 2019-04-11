Диспансеризацию в Галском районе прошли более двух тысяч человек

СУХУМ, 11 апр - Sputnik. В ходе всеобщей диспансеризации населения Абхазии в Галском районе было обследовано около двух тысяч человек, из них более 300 детей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии.

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия во время посещения центральной районной больницы Гала, отметил высокую активность населения.

"Очень высокая активность населения. По итогам диагностических мероприятий мобильного диагностического госпиталя ФМБА России мы будем проводить соответствующий анализ. И, конечно, мы нацелены и далее активно продолжать эту работу, у нас на очереди Ткуарчалский район, где работа начнется уже с 11 апреля, далее Очамчырский и все последующие регионы", - сказал глава Минздрава.

Цахнакия подчеркнул, по завершении основных этапов диспансеризации будет создана постоянно действующая мобильная медицинская группа из числа специалистов ФМБА, которая будет работать по тем направлениям и специальностям, которые сегодня не представлены в номенклатуре системы здравоохранения Абхазии.

© Foto / Пресс-служба Министерства здравоохранения РА Всеобщая диспансеризация населения пройдет в Абхазии

"Конечно, для нас это очень существенное подспорье, большая помощь наших коллег в диагностике и лечении пациентов, - отметил министр.

Глава Минздрава еще раз обратил внимание на то, что первым этапом диспансеризация не завершается.

"По ранее достигнутым договоренностям, мы будем осуществлять и второй этап. Те пациенты, у которых будут выявлены заболевания и которые нуждаются в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, будут в установленном порядке направляться в учреждения ФМБА России, либо в центральные медучреждения республики, где будет возможность оказать эту помощь", - рассказал Тамаз Цахнакия.

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Общую статистику диспансеризации в Галском районе подвел главный врач сводного медицинского отряда ФМБА Борис Александров.

"В период с 5 по 10 апреля сводный медицинский отряд ФМБА России проводит диспансеризацию населения Абхазии в Галском районе, за этот период обследовано порядка двух тысяч человек, из них более 300 детей, выполнено более 400 флюрографий, около 300 маммографий, около 800 лабораторных исследований", - рассказал Александров.

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Борис Александров также подчеркнул, что в отряде ФМБА представлены специалисты практически всех направлений.