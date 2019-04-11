Мы не уступим: митингующие на сухумской свалке продолжат свою акцию

По итогам заседания Совета Безопасности Абхазии, проведенного главой государства 11 апреля, было принято решение о том, что свалка в районе Маяка будет закрыта 30 ноября 2019 года.

СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Акция протеста на Маяке продолжится, несмотря на принятое Совбезом Абхазии решение, сообщил корреспонденту Sputnik представитель жителей микрорайона Джансух Адлейба.

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Митингующих не устроило решение Совбеза Абхазии, согласно которому свалка на Маяке будет закрыта 30 ноября 2019 года после того, как построят и введут в эксплуатацию полигон для захоронения твердых бытовых отходов в Гулрыпше.

"Это очередная ложь. Мы в сказки не верим. Басни Крылова нам не нужны. Мы понимаем, что это тактика властей, которые пытаются одурачить народ, но народ все видит. Решение ни в коем случае нас не устраивает. Президент хочет решить вопрос в ноябре, после выборов. То есть он отходит от темы, оставляет народ со своей бедой, в своих домах, в которых воняет свалкой. Мы не расходимся, акция протеста продолжается. Пока свалку не закроют, мы не разойдемся", – подчеркнул Джансух Адлейба, назвав принятое на заседании Совбеза решение юридической ложью.

Новость о дате закрытия свалки митингующие, по словам Адлейба, прочитали в СМИ, из правительства же пока с ними никто не разговаривал.

"По итогам этого заседания никто с нами не разговаривал, никто к нам не подходил. Мы ждем, когда к нам все-таки приедут и с нами встретятся. Наверное, с нами встретятся депутаты. Но и они нам ничего нового не скажут. Мы не доверяем властям. Этот номер уже не пройдет. Мы не уступим. Мы понимаем, что нас обманывают", – добавил Адлейба.

Первый раз жители Маяка собрались на бессрочную акцию возле сухумской школы №12 с требованием закрыть свалку 3 декабря прошлого года.

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Раньше свалка не мешала жить людям. Но за последние годы она расширилась и занимает уже около 60 гектаров. Жители Маяка, Старого поселка, Нового района и села Гумиста стали ощущать токсичные запахи. Протестующие заявили, что акция завершится только тогда, когда президент Абхазии даст письменный ответ по решению наболевшего вопроса.

Декабрьская акция продолжалась два дня. Местные жители дежурили, чтобы машины с отходами к свалке не проехали. МУП "Спецавтохозяйство" (САХ) в течение этого времени городской мусор складировало в контейнерах, которые стоят на территории предприятия.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал распоряжение по решению проблемы с утилизацией мусора вечером 4 декабря.

В марте 2019 года правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района.

Но 1 апреля жители микрорайона Маяк возобновили акцию протеста за закрытие сухумской городской свалки, протестующие также закрыли проезд на полигон.

4 апреля премьер-министр Абхазии Валерий Бганба в ходе брифинга объявил о том, что новый полигон будет построен в Гулрыпшском районе. Строительство мусорного полигона начнется в мае 2019 года, финансирование произойдет в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы.