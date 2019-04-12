Сухумское Горсобрание попросит Гулрыпш временно принять столичный мусор

Заседание Сухумского городского Собрания с участием мэра столицы, на котором обсуждалась ситуация с маякской свалкой, состоялось в пятницу 12 апреля.

СУХУМ, 12 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Депутаты Сухумского Горсобрания намерены обратиться к коллегам из Гулрыпша с просьбой временно разрешить утилизировать столичный мусор на гулрыпшском полигоне.

Решение Горсобрания было принято в связи с протестом жителей района Маяк, которые закрыли проезд на городскую свалку.

© Sputnik / Томас Тхайцук Определена дата закрытия сухумской свалки

С 4 апреля весь мусор столицы и Сухумского района складировался на территории "Спецавтохозяйства". Но уже к 9 апреля резерв предприятия был исчерпан. Сейчас все отходы складируются в контейнерах мусоровозных машин "Спецавтохозяйства".

Председатель Сухумского Горсобрания Константин Пилия отметил, если вопрос с мусором не решить, то это вскоре может обернуться санитарным коллапсом.

Столичный мэр Адгур Харазия рассказал депутатам, что на сегодняшний день все гаражи, где ранее складировали мусор, переполнены.

"Завтра может сложиться ситуация, что по городу будут ходить крысы. Пойдет эпидемия", – добавил Адгур Харазия.

Депутаты Горсобрания также обратятся в Кабинет Министров Абхазии с просьбой ускорить решение вопроса с новым полигоном для бытовых отходов.

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1 апреля жители микрорайона Маяк возобновили акцию протеста за закрытие сухумской городской свалки, протестующие также закрыли проезд на полигон.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мы не уступим: митингующие на сухумской свалке продолжат свою акцию

4 апреля премьер-министр Абхазии Валерий Бганба в ходе брифинга объявил о том, что новый полигон будет построен в Гулрыпшском районе. Строительство мусорного полигона начнется в мае 2019 года, финансирование произойдет в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы.

11 апреля по итогам заседания Совета Безопасности Абхазии было принято решение о том, что свалка в районе Маяка будет закрыта 30 ноября 2019 года, но митингующих не устроил этот вариант.

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Акция протеста жителей микрорайона Маяк продолжается.