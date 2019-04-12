По мнению жюри: SIFF глазами кинокритика из Голландии

Второй Сухумский международный кинофестиваль завершился 8 апреля. Кинофестиваль продлился пять дней. На конкурс 2019 года поступило около трех тысяч заявок от иностранных режиссеров, из которых отобрали 30 короткометражных фильмов.

Подводя итоги, своим профессиональным мнением о прошедшем мероприятии и визите в Абхазию поделился с корреспондентом Sputnik голландский кинокритик Майк Нафс.

Асида Квициния, Sputnik

Кинокритик Майк Нафс приехал в Абхазию впервые, о предстоящем кинофестивале он узнал от своей подруги голландского режиссера Инеки Смит. Работая над документальным фильмом, режиссер находилась в Абхазии несколько месяцев. За это время Инеки познакомилась с абхазскими кинематографистами и получила приглашение стать членом жюри второго Сухумского международного кинофестиваля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Послы культуры: как прошел второй Сухумский кинофестиваль

"Месяц назад Инеки пригласила меня в гости к себе домой в Амстердам. Она рассказала, что ей предложили стать членом жюри на кинофестивале в Абхазии, но у нее не получается поехать. Она спросила меня, не хотелось бы мне посетить Абхазию. Я ответил: "Почему бы и нет". Я должен был уладить дела на работе, а после у меня было свободное время. Со мной связалась продюсер кинофестиваля Занда Какалия, и меня официально пригласили стать членом жюри Сухумского международного кинофестиваля", - рассказал кинокритик.

Первые впечатления

Об Абхазии Майк знал немного, он слышал о знаменитом Научно-исследовательском институте экспериментальной патологии и терапии, известном как Сухумский обезьяний питомник. Критик писал лицензию к документальному фильму о НИИЭПиТе датского режиссера, оттуда и получил информацию, и об Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов. Отправляясь в Абхазию, Майк представлял страну в небольшом хаосе, где много заброшенных мест и разрушенных зданий, по словам кинокритика, ожидание отличалось от реальности.

"Я удивился, когда увидел, сколько всего работает в вашей стране. Во время прогулки по бульвару можно наблюдать за размеренной жизнью людей, где они спокойно проводят время за чашкой кофе. Люди гуляют по улице и по набережной, наблюдая и общаясь с ними, я заметил, насколько они внутренне свободны и открыты, несмотря на то, что опечаток войны не покинул окончательно эти места", - рассказывает Майк.

© Foto / SIFF Хьюго Эммерсель,Ада Квирая и Майк Нафс на озере Рица

Волкова о SIFF в Сухуме: редко на кинофестивалях такие достойные картины, как здесь>>

Особое мнение

Майк Нафс - частый гость международных российских кинофестивалей. 20 лет назад он впервые посетил Санкт-Петербург, пробыв там шесть дней, кинокритик вернулся домой в Амстердам с желанием узнать лучше эту страну. Но многие жители России не говорили на английском, и Майк стал брать частные уроки русского языка.

По мнению кинокритика, чтобы стать экспертом в своей профессии, необходимо изучать фильмы, находясь в стране, где они производятся, таким образом легче познакомиться и понять культуру фильма.

Майку было интересно российское кино, но также он изучал фильмы Восточной Европы, посещал Польшу, Венгрию. Сейчас интерес кинокритика пал на фильмы Кубы, куда он собирается отправлять заявки и начать свое исследование. Говоря о Сухумском кинофестивале, кинокритик оставил положительные отзывы.

© Foto / SIFF Хьюго Эммерсель и Майк Нафс

Цушба-Верещагина: вся вселенная "Джингликов" основана на Абхазии>>

"Это ваш второй кинофестиваль, но его организация меня довольно впечатлила. Совсем не просто контролировать всех участников, собирать их и возить из одного края в другой, устраивать экскурсии за пределами города. В таких случаях обычно происходят непредвиденные обстоятельства, но на этом кинофестивале подобных проблем не было, организаторам удавалось контролировать ситуацию. Если проводить параллели с другими фестивалями, ваш кинофестиваль похож на российский. Например, фестиваль в Москве масштабнее по количеству фильмов, участников и гостей, но ему почти 50 лет, и там есть свои ошибки и недостатки, а Сухумский фестиваль проходит всего второй год. Вам нужно время, чтобы построить свою программу и прийти к хорошим полнометражным и документальным фильмам. Но я вижу позитивное будущее, Абхазия может к этому прийти", - поделился мнением он.

© Foto / Асида Квициния Майк Нафс в холле РУСДРАМа после кинопоказов

Один совет

За пять дней, проведенных в Абхазии, Майк совместно с участниками посетил Новый Афон и побывал на озере Рица. В Абхазии идеальные локации для съемок фильмов. Многие кинематографисты по всему миру ищут подобные места.

© Foto / Open Alliance Media Абхазия в Джингл-сити: мультсериал абхазского сценариста показали в Сухуме

Местным кинематографистам нужно больше снимать и показывать эти локации, чтобы привлечь сюда профессионалов, которые, приезжая, могли бы делиться своим опытом и знаниями, это одна из возможностей расти и получить хороший опыт в своей стране. А чтобы отличать хороший фильм от плохого и правильно разбираться в кино, важно смотреть много фильмов разных стилей, жанров.

"В литературе, прочитав много книг, ты стараешься найти более сложные произведения, с запутанными сюжетами, то же самое и в кино, добавил он. В организации кинофестиваля необходимо задействовать молодых специалистов, которые могли бы набираться опыта и знаний. Работая над собой и развиваясь, вы начнете организовывать кинофестивали с более сложной программой, а со сложной программой вы будете открывать кинофестивали с полнометражным кино. Поэтапно, шаг за шагом вы захотите получить международное признание в кино, чтобы все больше людей узнавало о вашем кинофестивале, чтобы говорили: "Какой крутой кинофестиваль в Абхазии", - поделился советом кинокритик.