Депутат Гулрыпшского райсобрания: принимать сухумский мусор не планировали

Депутаты Сухумского Горсобрания заявили о намерении обратиться к коллегам из Гулрыпша с просьбой временно разрешить утилизировать столичный мусор на гулрыпшском полигоне в пятницу 12 апреля.

СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Гулрыпшский район не планировал принимать сухумский мусор, сообщил корреспонденту Sputnik председатель районного собрания Станислав Зантария.

"Принимать сухумский мусор в планах не было. Мы сейчас вели разговор о полигоне, который будет создаваться по всем санитарным нормам. И то местные на это согласились с горем пополам. Местные жители скорее всего против стихийной свалки. В Гулрыпше будет такая же блокада, как и на Маяке", – сказал Станислав Зантария.

Глава Гулрыпшского района Аслан Барателия сообщил корреспонденту Sputnik, что администрация района подписала соглашение с администрациями семи сел, согласно которому не разрешается свозить в Гулрыпш мусор из других районов, пока не будет построен полигон, соответствующий всем санитарным нормам.

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"Сегодня было большое собрание, на котором было порядка 250 человек. Мы подписали такое соглашение. Когда будут проведены все необходимые мероприятия, когда будет построен полигон, соответствующий всем параметрам, мы будем принимать мусор из Сухума", – добавил Барателия.

Депутаты Сухумского Горсобрания заявили о намерении обратиться к коллегам из Гулрыпша с просьбой временно разрешить утилизировать столичный мусор на гулрыпшском полигоне в пятницу 12 апреля.

Решение Горсобрания было принято в связи с протестом жителей района Маяк, которые закрыли проезд на городскую свалку.

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С 4 апреля весь мусор столицы и Сухумского района складировался на территории "Спецавтохозяйства". Но уже к 9 апреля резерв предприятия был исчерпан. Сейчас все отходы складируются в контейнерах мусоровозных машин "Спецавтохозяйства".

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Председатель Сухумского Горсобрания Константин Пилия отметил, если вопрос с мусором не решить, то это вскоре может обернуться санитарным коллапсом.