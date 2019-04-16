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Церемония награждания победителей 21 Конвенции по качеству International Star for Quality

За качество: сухумский отель получил премию в Швейцарии

Предоставлено: Гиви Чамагуа
В Абхазии
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21 конвенция по качеству International Star for quality проходила в Женеве с 13 по 14 апреля.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Сухумский отель "Леон" получил премию за качество на 21 конвенции по качеству International Star for quality, рассказал генеральный директор отеля Гиви Чамагуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Организаторы связались с нами и сообщили, что среди отелей, которые расположены в Грузии, наш лучше по отношению к клиентам, что для них это главный показатель. Тогда мы стали рассказывать, что отель расположен в Сухуме, Абхазии, и если нас представят как грузинский отель, то мы не будем принимать участие, после чего прекратили переговоры", - добавил он.

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Однако за несколько дней до проведения конвенции организаторы связались с руководством отеля и пригласили на мероприятие, согласившись на условия представителей абхазского отеля.

"Я сказал организаторам, что нашу страну называют маленькой Швейцарией, они на это ответили, что могу чувствовать себя как дома. Каждый участник представлялся, рассказывал о своем объекте, затем проходили круглые столы, в которых мы приняли участие", - рассказал Чамагуа.

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Гиви Чамагуа рассказал, что люди представляющие организацию International Star for quality, лично проверяют отели или другие организации.

"Оказывается они жили в нашем отеле, затем по критериям качества определили победителя", - отметил он.

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Публикация от Отель Ресторан Леон (@hotel_restaurant_leon)

21 Конвенция по качеству International Star for Quality – часть программы развития лидерства и управления качеством, разработанной BID. Компания BID более 30 лет занимается деятельностью по распространению, обучению и внедрению культуры качества внутри различных организаций со всего мира, лидирующих в своем секторе деятельности.

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