Каким хотят видеть жилье на отдыхе российские туристы

Какие факторы влияют на желание туристов повторно приезжать в отель, съемное жилье или апартаменты снова, как владельцы средств размещения понимают гостеприимство, показал опрос компании Booking.com.

СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Сервис бронирования жилья Booking.com провел исследование среди 21 500 респондентов по всему миру, включая 1 000 участников из России, и выяснил, что для путешественников является наиболее важным при выборе места проживания на отдыхе.

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Как встретят

Почти 80% российских путешественников считают, что их впечатления от проживания на новом месте становятся лучше благодаря усилиям хозяев выбранного жилья, сообщает Booking.com.

Если хозяин был дружелюбным и ответственным, более трети (35%) российских туристов готовы повторно остановиться у него в следующий раз.

Кроме того, 66% назвали главным преимуществом такого жилья возможность чувствовать себя как дома.

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Для 59% опрошенных особенно важны рекомендации местных жителей, и, в частности, хозяина жилья при составлении программы пребывания.

Шестое чувство и золотая середина

Для некоторых туристов общение с владельцами или менеджерами объекта размещения — важный элемент социализации: 39% российских пользователей сервиса отметили, что надеются завести новые знакомства или даже получить приглашение на вечеринку от хозяина или управляющего.

Около трети (29%) туристов из России хотели бы контактировать с хозяином жилья только во время заезда и отъезда.

Подчеркивается, что отдыхающие ожидают от персонала понимания подобных нюансов по умолчанию.

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Так, 69% респондентов из России полагают, что хозяин должен обладать неким "шестым чувством" и интуитивно определять количество времени, которое следует проводить с гостями.

При этом для 87% путешественников ключевым фактором остается уважение личного пространства.

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Три четверти (62%) всех путешественников рассчитывают, что при заезде их будет встречать дружелюбный и приятный сотрудник.

Маленькие радости

Многие считают, что небольшой знак внимания (например, местные лакомства в подарок) также сыграет свою роль.

Почти половина гостей (41%) отмечают, что такие приятные мелочи, как чай, кофе и другие угощения помогают отдыхающим быстрее обосноваться в новом месте.

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Опрос показал, что различным культурам свойственно свое понимание гостеприимства.

Если сравнить результаты исследования в разных странах, то оказывается, что владельцам и менеджерам объектов размещения из Индии (84%), Колумбии (80%) и Бразилии (80%) крайне важно, чтобы гости были сыты (для сравнения, средний показатель по России — 54%).

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В Таиланде (74%) и Китае (60%) особое внимание хозяева уделяют развлечениям туристов (средний показатель по России — 25%).

А 79% владельцев жилья из Италии придают значение приятным мелочам, которые создают теплую атмосферу Это, например, потрескивающий в камине огонь или украшенная свечами комната (средний показатель по России — 64%).