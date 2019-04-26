"Город счастья": экспедиция в Крым, день второй

О том, как журналисты проехали через Байдарские ворота, через которые некогда сама Екатерина II проезжала, как абхазская речь привлекла к себе внимание, а группа журналистов потерялась в Воронцовском парке, читайте в материале Sputnik.

© Foto / Сария Кварацхелия Все дороги ведут в Севастополь: экспедиция в Крым, день первый

Сария Кварацхелия, Sputnik

Крым. День второй. Подъем почти как у солдат – в семь утра. Нужно успеть позавтракать и сразу с чемоданами на выход. Впереди сразу три города – Ялта, Алупка и Симферополь. Времени на длительные остановки нет. На визитки Ялты экскурсовод строго отводит 15 минут.

Через час добираемся в окрестности Ялты. Первая остановка – Ласпинский перевал, который сооружен самой природой, но отчасти. Здесь не обошлось без человеческого вмешательства. В 60-х годах прошлого столетия через Ласпинский перевал проложили дорогу, соединившую Ялту и Севастополь. Она заменила старую дорогу через Байдарские ворота.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Вид на Ялту с Ласпинского перевала

На перевале есть смотровая площадка, откуда открывается панорама на город.

- Аҧсабара акәша-мыкәша Афон ҿыц ҳаҟазшәа оуп! (Пейзажи, как будто в Новом Афоне!) – восклицают журналисты на абхазском.

На их речь реагирует мужчина лет 55, который сидел на лавке, любуясь удивительной природой.

- Я обознался или услышал абхазскую речь? – обращается он к корреспонденту Sputnik Абхазия.

Так неожиданно в Крыму знакомимся с соотечественником Романом Романовым, который когда-то жил в Абхазии.

"У меня родители военные. Поэтому мы в свое время переехали в Абхазию. Тогда мне было восемь лет. Жили в Эшере. Я ходил в маякскую школу №12. После пошел учиться в университете в Москве. А служил в Севастополе. Я тут в Севастополе служил, потом так и остался. С 1993 года живу в Крыму", – кратко пересказывает историю своей жизни Роман.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Роман Романов говорит, что у Крыма и Абхазии много общего в истории и, конечно, в природе

У него остались самые теплые воспоминания об Абхазии, где остались его школьные друзья. В республику его часто тянет. Иногда, когда ему удается, он даже на несколько дней вырывается в Сухум.

"Конечно, хочется в родные края, особенно в Сухум, особенно в район Маяка, в двенадцатую школу. Хотел бы погулять в центре, по набережной, сходить в Абхазский театр. Поесть мороженое. Там во времена моего детства было очень вкусное мороженое в металлических чашечках, посыпанное шоколадом", – с улыбкой ностальгирует бывший сухумчанин.

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Он говорит, что у Крыма и Абхазии много общего в истории и, конечно, в природе. Одного не хватает Роману – мандаринов, они на полуострове не растут.

Постепенно от разговоров об Абхазии переходим к Крыму. Романов считает, что за последние пять лет многое изменилось. Строятся дороги, школы, детские сады, восстанавливаются архитектурные памятники. Есть, разумеется, и проблемы.

"Крым сейчас под санкциями. Туристов поменьше. И это не может не огорчать", – вздыхает он.

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По тропинкам парка

Следующая остановка Байдарские ворота, где в 1778 году побывала Екатерина II. Вплоть до 1970-х годов из Севастополя на Южный берег можно было попасть только через Байдарский перевал.

На крыше ворот площадка - излюбленное место для фотосессий. Отсюда открывается вид на храм Воскресения Христова над поселком Форос, построенный в 1892 году на обрывистом утесе Красная скала.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Храм Воскресения Христова на Красной скале

Надолго не задерживаемся - сильный ветер пронизывает до костей. Тем, кто сюда поедет, рекомендую захватить ветровку.

Отправляемся в Алупку, где в густой зелени парка в 41 гектар раскинулся дворцовый комплекс графа Воронцова. У самого входа в парк встречают прилавки. Можно запастись недорогими сувенирами.

Посещение большей части Воронцовского парка бесплатное. Он необычен тем, что по форме напоминает амфитеатр. В дендроколлекции больше двухсот видов субтропических растений, которые удивительным образом сочетаются с местной природой, небольшими скалами и грудами камней, через которые проложены десятки тропинок. Кажется, что попадаешь в лабиринт.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Воронцовский парк необычен тем, что по форме напоминает амфитеатр

"Не отходите от меня, здесь легко можно потеряться. И навряд ли мы потом вас найдем", – предупреждает экскурсовод Дина.

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Несмотря на предупреждения, некоторые коллеги, в том числе и корреспондент Sputnik, умудрились отстать от группы. Пока экскурсовод вместе с другими спутниками искали нас, мы успели прогуляться, но в сам дворец проникнуть не удалось. Вскоре заблудших обнаружили и вернули в команду.

Полуостров без бургерных

Из Алупки путь лежал в Симферополь. "Ласточкино гнездо" нам обещают показать со смотровой площадки - времени остается совсем мало, его потратили, напомню, на поиски недисциплинированной части группы. Журналисты умоляют экскурсовода заехать на винзавод "Массандра".

© Sputnik / Сария Кварацхелия Вид на "Ласточкино гнездо" со смотровой площадки

"Вот, если бы мы не потеряли время на поиски ваших коллег, то мы успели бы найти время и на "Массандру", – давит на совесть Дина.

После долгих уговоров она сменяет гнев на милость, и мы заскакиваем на минутку в "Массандру", где каждый выбрал на свой вкус по бутылочке местной продукции.

Дорога в Симферополь заняла два часа. У памятника "Вежливым людям" нас встречает организатор пресс-тура Анатолий Тарасенко, освобождает Дину, которой мы сегодня успели потрепать нервы, и принимает на себя обязанности гида.

© Sputnik Памятник "Вежливым людям" в Симферополе

"Здесь на этой самой площади пять лет назад собралось 50 тысяч человек. Можете себе представить? Причем акция проходила мирно. Ни один человек не пострадал. Здесь ходили солдаты без опознавательных знаков, но по "форме Юдашкина", конечно, было понятно. К ним подходили люди, дети, они в ответ улыбались, отвечали, что свои. И вот именно поэтому был и поставлен здесь памятник "Вежливым людям", – рассказывает Анатолий и приглашает прогуляться по "крестам".

"Кресты" – центр Симферополя. Так молодежь прозвала это место из-за того, что здесь пересекаются две центральные улицы: Пушкина и Карла Маркса.

© Sputnik / Сария Кварацхелия На "крестах" постройки в основном начала XX века, встречается и сталинский ампир

На "крестах" постройки в основном начала XX века, встречается и сталинский ампир.

Внезапно привлек внимание знакомый красно-белый логотип всемирной сети фаст-фуда. Но что-то в нем не так. Вместо KFC на табличке CFC. Вот такая маркетинговая хитрость.

"Дело в том, что полуостров под санкциями. После присоединения Крыма к России все известные бургерные здесь закрываются и местные начинают открывать альтернативные. СFС – обычный случай в Крыму", – объясняет Анатолий Тарасенко.

После небольшой вечерней прогулки вместе с Анатолием посетили немецкую эко-деревню Гартенталь под Симферополем. Второй день на исходе. Следующий уготовил нам встречу с Феодосией. Пока с Крымом не прощаемся. Продолжение следует.