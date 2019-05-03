Прокуратура Сухума начала проверку по факту пожара во второй школе

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Прокуратура города Сухум проводит доследственную проверку по факту пожара в Сухумской городской школе №2, произошедшего 2 мая, сообщает официальный сайт ведомства.
К настоящему моменту проведен первичный осмотр помещений школы, взяты образцы электропроводки, электрооборудования и элементов кровли, которые потребуются для проведения пожаро-технической экспертизы, отмечается в сообщении. В столичной прокуратуре отметили,что здание в текущем его состоянии непригодно для использования.
По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка о наличии либо отсутствии состава преступления.
Сообщение о пожаре в Сухумской школе №2 поступило в дежурную часть МЧС в 6:40. Ликвидирован пожар был в 9:30. В настоящее время комиссия, которая определит причину возгорания, работает внутри здания.
Здание Сухумской школы №2 было возведено в 1870 году. Изначально она называлась Сухумской женской прогимназией, которая находилась под покровительством княгини Марии Федоровны, датской принцессы Дагмары и субсидировалась за счет городской казны.
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В 1904 году над зданием был надстроен второй этаж. В 1909 году прогимназия была преобразована в гимназию с восьмью классами и пансионом на 25 девиц. Гимназия носила имя княжны Ксении Александровны, старшей дочери императора Александра III.
В начале 20-х годов ХХ века в здании гимназии была размещена Сухумская вторая русская средняя школа. В 1942 году школа была реорганизована в Сухумскую вторую русскую школу имени Александра Сергеевича Пушкина. В советское время школа становится общеобразовательной. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов здание Сухумской средней школы №2 сгорело. Школа временно была перенесена в здание на Мачавариани, 15.
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В 2008 году Сухумская средняя школа № 2 была отремонтирована за счет финансовой помощи Российской Федерации. Площадь здания составляет 2008 квадратных метров. Сегодня в школе обучается 1250 учеников.