Сбербанк Абхазии возобновит выплату компенсаций по советским вкладам

Кабмин Абхазии ранее определил категории граждан из числа прошедших регистрацию, которые в 2019 году получат компенсационные выплаты по вкладам, внесенным в Сбербанк Абхазии до 14 августа 1992 года.

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Утвержден очередной протокол комиссии при Кабмине Абхазии по регистрации и компенсационным выплатам вкладов, внесенных в Сбербанк Республики Абхазия до 14 августа 1992 года, сообщает официальный сайт Кабинета Министров Абхазии.

Комиссия утвердила список граждан Абхазии из 48 человек, которые зарегистрировали вклады в период с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года. Общая сумма компенсационных выплат для указанного количества человек составила 361 691 рубль, сказано в сообщении.

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Кроме того, в соответствии с подписанным протоколом, выплаты получат граждане Абхазии из числа прошедших регистрацию вкладов с 6 апреля по 29 мая 2015 года в количестве 139 человек. Сумма выплат для данной категории вкладчиков составит 2 255 010 рублей.

В Кабмине также отметили, что выплаты гражданам обеих категорий будут производиться с 6 мая 2019 года.

В соответствии с пунктом 8 Указа президента Абхазии от 6 января 1998 года "О мерах по возобновлению деятельности Сберегательного банка Республики Абхазия" было принято решение о признании долгами государства обязательств Сбербанка СССР по вкладам и ценным бумагам населения, образовавшихся до 14 августа 1992 года.

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Комиссия при Кабинете Министров Республики Абхазия по регистрации и компенсационным выплатам вкладов была утверждена распоряжением Кабинета Министров 30 ноября 2018 года.