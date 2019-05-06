История как жизнь: 105 лет со дня рождения Георгия Дзидзария

Со дня рождения историка-кавказоведа и педагога, советского государственного и политического деятеля Георгия Дзидзария прошло 105 лет.

Sputnik, Бадрак Авидзба

Георгий Дзидзария родился 6 мая 1914 года в селе Лыхны Гудаутского участка. После окончания Московского института истории, философии и литературы (МИФЛИ) в 1939 году вернулся в Абхазию, где и посвятил себя научно-педагогической работе.

Ученик об учителе

Историк Сослан Салакая вспоминает своего научного руководителя Георгия Дзидзария как человека, который привлек его к научной деятельности. Выдающегося исследователя Салакая знал еще с детства.

"Так получилось, что я был знаком с ним с самого раннего детства, поскольку мои родители работали с ним в университете. Георгий Алексеевич один из тех, кто опосредованно привлек меня к истории и после окончания исторического факультета Абхазского госуниверситета, он стал моим научным руководителем", - отметил Салакая.

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В 1953-1957 годы Георгий Дзидзария был заместителем директора по научной работе, а с 1966 по 1988 годы – директор Абхазского научно-исследовательском института (ныне Абхазский институт гуманитарных исследований имени Д.И. Гулиа АН Абхазии). С 1939 года совмещал научно-исследовательскую работу с преподаванием истории в Сухумском пединституте, с 1957 по 1966 годы – ректор этого вуза, а в дальнейшем, по совместительству, - профессор кафедры истории СССР.

Сослан Салакая рассказал, что его наставник Георгий Дзидзария поручил ему тему научной диссертации, связанную с историей Абхазии XIX и начала XX века.

"К сожалению, он руководил мной недолго, потому что в мае 1988 года Георгий Алексеевич скончался. Он оставил глубокий след в моей жизни, поэтому я считаю его своим наставником, который направлял меня по научному пути. Я занимаюсь примерно той же проблематикой, что и он, конечно, не в таком масштабе, он крупнейший специалист конца XIX начала XX века, автор фундаментальных исследований, которые до сих пор являются нашей главной опорой в исторической науке", - подчеркнул Сослан Салакая.

Основополагающими работами Георгия Дзидзария считаются такие монографии, как "Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия",

"Народное хозяйство и социальные отношения в Абхазии в XIX веке", "Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции" и другие.

"Эти и другие работы – это вершина наших исторических исследований, переоценить их невозможно, мы лишь дополняем то, что в силу того времени он не мог писать, например, о практическом отсутствии у нас крепостного права, в те времена считалось политически неправильным писать об этом. Это не соответствовало марксистско-ленинской методологии", - говорит Сослан Салкая.

После Великой Отечественной войны в республике стали закрываться абхазские школы. Историк Георгий Дзидзария вместе с языковедом Константином Шакрыл и поэтом Багратом Шинкуба в 1947 году отправили письмо в ЦК ВКП(б), в котором рассказали о негативных последствиях закрытия абхазских школ и многочисленных примерах ущемления прав абхазского народа, искажении его истории и культуры.

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Подобное письмо не могло не вызвать гнева властей, считает он, последовали репрессивные санкции, взыскания по партийной и служебной линии, отказы авторам письма в публикациях, бесконечные вызовы и разбирательства в Политбюро ЦК и Обком партии. Ситуация изменилась только после смерти Сталина.

Строгий и коммуникабельный

Говоря о личных качествах Георгия Дзидзария, Сослан Салакая отметил, что он всегда был строгим, но вместе с тем любившим свой коллектив.

"Часто бывало, что он устраивал разнос своим коллегам за невыполнение работы, но после этого находил положительные моменты в их работе, и тут же все сглаживал. Он умел, с одной стороны, требовать, в то же время был очень благожелательным и подсказывал, как улучшить работу", - говорит он.

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После создания Абхазского государственного университета, с 1979 по 1988 год, читал в АГУ курс истории Абхазии ХIХ – начала ХХ веков, возглавлял филиал кафедры истории, археологии и этнографии этого вуза, организованный при Абхазском научно-исследовательском институте.

В 1946 году Георгий Дзидзария защитил кандидатскую, а в 1958 году – докторскую диссертацию. Он стоял у истоков становления абхазской исторической науки, основы которой закладывались в условиях отсутствия профессиональных национальных ученых-историков, историографической традиции и скудной источниковедческой базы.

В библиографии ученого более 400 опубликованных работ, из них более 150 научных трудов, в том числе 50 монографий, сборников, брошюр. С 1975 года и до конца жизни Дзидзария был председателем Верховного Совета Республики Абхазия. Большие заслуги Георгия Дзидзария перед народом и государством были отмечены наградами: двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами "Знак Почета", орденом Дружбы народов и другими.

После смерти Дзидзария были изданы два тома его научных трудов. Значительно позднее вышел третий том, включивший в себя неопубликованные работы ученого и подготовленный им сборник материалов по истории Абхазии. Георгий Дзидзария ушел из жизни 1 мая 1988 года.

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В республике существует Государственная премия в об­ласти науки имени Георгия Дзидзария. Она присуж­дается за выдающиеся достижения в области гуманитар­ных и естественных наук, получившие широкое обществен­ное признание и являющиеся крупным вкладом в развитие науки в Республике Абхазия.