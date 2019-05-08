Гарри Саманба о курортном сезоне: будем бороться с продукцией, которая травит

Представители Государственного комитета по стандартам, энергетическому и техническому надзору на пресс-конференции на Абхазском телевидении рассказали о проводимой работе ведомства и о планах на курортный сезон.

СУХУМ, 8 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Продукция, которая продается в летний курортный сезон будет проходить проверку, сказал председатель Госкомитета по стандартам, энергетическому и техническому надзору Гарри Саманба на пресс-конференции на Абхазском телевидении в среду 8 мая.

"Начинается летний курортный сезон, и, к сожалению, очень много нарушений в культуре продажи и, конечно, качестве продукции, которая предлагается туристам. В этой связи мы заключили договоры с лабораториями, чтобы мы могли не только смотреть на плохое качество вина или чачи. Мы будем делать отборы и уже конкретно пресекать продажу некачественной продукции", - рассказал Саманба.

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"Очень тяжело, но будем бороться, мы уже боремся, в прошлом году проводили профилактическую работу в этом плане, предупреждали, что в следующем году контроль продолжится. Я не обещаю, что на сто процентов мы сможем изъять всю некачественную продукцию, но то, что улучшим работу, я могу обещать", - говорит председатель Госстандарта.

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По его словам, многие люди, которые занимаются продажей вина, меда или другой продукции с пониманием относятся к тем проверкам, которые проводит Госстандарт.

"Очень многие сегодня начали изготавливать вина в домашних условиях хорошего качества. То есть здоровая конкуренция, которая должна существовать, она вытесняет тех людей, которые из года в год продавали некачественную продукцию", - отметил Гарри Саманба.

Он обратился к предпринимателям с просьбой не изготавливать некачественную продукцию, так как она будет изыматься работниками Госстандарта.

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"Я считаю, что мы на правильном пути, и нас многие понимают", - сказал он.

Гарри Саманба отметил, что Госстандарт в скором времени приступит к проверке туристических объектов.

"Если, допустим, туристический объект не проходит сертификацию, он не должен эксплуатироваться, но у нас зачастую бывает таким образом, что люди уже заселены, а мы приходим с проверкой, куда девать людей. Поэтому, мы сейчас начинаем работать в этом направлении", - подчеркнул председатель Госстандарта.

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По словам Гарри Саманба, проверку будут проводить Госстандарт и Санитарно-эпидемиологическая станция.